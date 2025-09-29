明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超︱阿仙奴驚險反勝紐卡素　取近4次作客聖占士首捷　阿迪達批VAR不當介入 (18:07)

阿仙奴今晨（29日）在英超末段連入兩球，終以2：1驚險反勝紐卡素，結束過去3次作客聖占士公園球場全敗頹勢，以6戰得13分升上次席，落後榜首的利物浦兩分。雖然贏波而回，但賽後「兵工廠」主帥阿迪達仍不忘批評開賽初段麾下瑞典國腳前鋒基奧基尼斯在禁區內被侵犯遭視像裁判（VAR）推翻判罰的一球，認為相關決定不符程序。

阿仙奴是役開賽14分鐘有基奧基尼斯藉一次反擊機會殺入禁區呈單刀，惟被紐卡素門將尼克普比絆倒未能攻門，主球證隨即判罰12碼，惟VAR團隊疑不同意判決，令主球證須到場邊觀看重播，結果因普比在侵犯基奧基尼斯前一刻曾輕微碰到皮球，主球證終推翻判罰。及後阿仙奴雖攻勢較多，但多次攻門均被普比化險為夷之餘，更被紐卡素於34分鐘由德國國腳中鋒禾達美迪的頭槌先開紀錄。

久攻不下的阿仙奴於末段先後換入鋒將加比爾馬天尼利、中場米基爾馬連奴及馬田奧迪加特，結果再次變陣收效，先於84分鐘由馬連奴接憑中場拍檔迪格蘭賴斯的左路傳中頂入扳平，再於補時6分鐘由奧迪加特的右路角球傳中予後衛加比爾馬加希斯近門頭槌奠勝，終以2：1驚險反勝「喜鵲」，取得近4次征戰聖占士公園球場首捷，6戰得13分升上次席，追至落後今輪落敗的榜首利物浦兩分；紐卡素則6戰僅得6分位居第15位。

賽後阿仙奴主帥阿迪達表示：「以此仗的發揮而言，己隊絕對值得取勝，球員們都踢出了應有的水平與態度。」惟他亦不忘批評球證早段的爭議判決，「VAR應是在主球證判決有明顯不合理時才介入，但這一球顯然不符程序，推翻的理據亦很薄弱」。

值得一提的是，此仗86分鐘加比爾馬加希斯曾在自家禁區出腳攔截紐卡素翼鋒安東尼艾蘭加的傳中球時手部觸球，但經VAR覆核後以加比爾踢中皮球在先才反彈中手未判12碼。對此紐卡素主帥艾迪賀維拒絕評論有關判決，僅稱末段連失兩球屬不幸，承認球隊狀態仍未如理想，防守有不少需要檢討之處。

其他報道：

籃球︱香港金牛落實出戰下屆CBA盃 首香港基地球隊獲邀參加CBA賽

游泳︱港隊長池亞洲賽首日奪1金3銅 林柏彤1500自封后 19年來首個亞洲冠軍港將

相關字詞﹕英超 阿仙奴 紐卡素 兵工廠 喜鵲 足球 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞