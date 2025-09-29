明報新聞網
籃球︱香港金牛落實出戰下屆CBA盃　首香港基地球隊獲邀參加CBA賽 (17:38)

衛冕全國男子籃球聯賽（NBL）總冠軍的香港金牛，今（29日）正式確認獲得第2屆中國男子籃球職業聯賽（CBA）俱樂部盃參賽資格，賽事將於今年12月3日起開打，球隊亦成為唯一以香港為主場、並受邀參加CBA級別賽事的球隊。

金牛在今季常規賽表現強勢，打出19勝1負佳績，上周一亦在總決賽以場數3：1擊敗長沙勇勝，連續兩季成為總冠軍。根據中國籃球協會日前發表的公告，第2屆CBA俱樂部盃將於今年12月3日至明年2月12日舉行，參賽隊伍包括來季CBA聯賽球隊及本季NBL聯賽中符合中國籃協規定、排名前四的球隊。各隊將於12月3日至8日率先進行小組賽，分為A、B、C、D四組，其中NBL球隊則根據中國籃協確認的順序，自行選擇分組。

直至今日，金牛在社交平台正式宣布與長沙勇勝、合肥狂風峻茂及石家莊翔藍，一同確認獲得第2屆CBA盃參賽資格，金牛成為唯一以香港為主場、並受邀參加CBA級別賽事的球隊，應屆CBA總冠軍浙江方興渡等共20支CBA球隊亦參與角逐。

另外，本地女子籃球高級組銀牌賽昨晚在大窩口體育館上演兩場勝方組賽事，上屆冠軍荃灣在頭場藉12名上陣球員皆有得分貢獻，包括攻入全隊最高16分的前鋒黃雅婷，終以74：45大勝福建晉級，下月9日將在勝方組決賽對陣均安，後者則在尾場以56：46擊敗偉邦。

