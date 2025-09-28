田徑｜港超小將馬榕生戰東亞U20賽　信雙軌發展相輔相成　暫未考慮選邊 (20:16)

馬榕生今早出戰男子800米決賽，以1分57.62秒第5名完成，他賽後談及表現時說：「感覺對手的確具一定級數，我這個時間平時在U20賽事都會有第2名，但去到國際賽真係唔夠做。」這名香港、加納混血兒一直活躍田徑學界賽場，去年7月入選成為田徑港隊成員，至這次東亞U20賽迎來國際賽處子戰。今年6月曾代表港足U20出戰國際青年足球慈善盃的他，認為兩項目的港隊體驗截然不同，「跑步比較靠個人，專注如何自己做到最好。足球就要思考如何跟隊友配合，讓球隊整體有最好的表現」。而他今日因專注田徑賽事，未有出席下午流浪對九龍城的高級組銀牌8強。

馬榕生目前就讀香港華仁書院中六，在學業、足球和田徑「三邊走」。他透露現時每周練跑一至兩課，練波、上學、練跑一日全顧。他承認緊密日程難免感吃力，因此身體恢復是一大學問；儘管如此，他還是堅定維持雙線發展，「兩者有相連，踢波都要跑90分鐘，練波變相練體能；練田徑就練速度，對踢波都有幫助。現階段做好自己可以做的事，之後有需要先再決定『選邊』」。

至於入選港隊全運初步提名名單的跳遠女將賈慧妍，受腿後肌拉傷影響下，最終未有完成最後兩跳，以5.79米列「梗頸四」。她稱未能以最佳狀態應戰留下遺憾，「這次一些對手曾在不同亞洲賽事碰面並成為朋友，看見她們有不錯的發揮，我也替她們開心。只可惜自己有心無力，無法與她們鬥到最後」。她在本月入讀香港大學生物醫學學士課程，稱成為大學生後時間表更具彈性，訓練內容亦變得全面。