銀牌｜北區末段轟兩球反勝傑志　升班3季首闖盃賽4強　流浪大破九龍城晉級 (21:50)

傑志與高力北區今晚（28日）在青衣運動場上演高級組銀牌8強，前者雖落後一球下靠西班牙前鋒阿祖安於半場前梅開二度反超，但北區在尾段憑兩名巴西外援古杜拉及格蘭特各建一功，終以3：2險勝，在451名球迷入場觀戰下，見證球隊升上港超3季首度殺入盃賽4強。

傑志今仗有中場陳俊樂停賽復出擔任隊長，與鋒將祖連奴雙雙正選披甲，前西班牙國腳伊拿拉文迪則仍然未入出賽名單，今季新加盟門將龐焯熙亦因傷無緣倒戈；北區正選派出門將鍾凱文，今季從東方租借加盟以來首擔正。

傑志初段掌控節奏，開局不久便有一次傳中掠門而過，未能打破僵局，外援利安度25分鐘接應隊友傳送後起腳，可惜未能命中目標。北區在30分鐘展開反擊，巴西籍前鋒雲尼素斯近門施射，被傑志球員慈英及時鏟出底線。至40分鐘，卡迪一記遠射令傑志門將王振鵬撲出不遠，雲尼素斯把握機會補射得手，領先1：0。不過傑志完半場前，西班牙籍前鋒阿祖安接應比提傳中頭槌破網扳平1：1。補時階段利安度再博得對方中堅黃浩然犯規，阿祖安操刀射入，助傑志反超2：1完半場。

換邊後，落後的北區加強攻勢，展開積極逼搶。61分鐘，哥倫比亞外援艾利保利達一記射門高出，為傑志防線帶來威脅，74分鐘再換入另一名巴西外援古杜拉，他在80分鐘在禁區被傑志中場利安度踩中，球證直指12碼，古杜拉親自操刀射入追成2：2。僅兩分鐘後，隊友格蘭特接應傳中迎頂破網，再度反超3：2。北區成功守住勝果，歷史性晉級高級組銀牌4強，這亦是球隊升班3季以來首次打入此階段，下年2月初將對陣上屆港超冠軍大埔。

北區主教練陳志康賽後表示，球隊能晉級關鍵在於球員展現出的鬥志與行軍速度・「球隊今季在防守方面投入更多心力，並要求球員改變以往防守意識薄弱的習慣，像雲尼素斯、古杜拉這些原本防守意識較低的球員，也願意配合球隊要求，積極參與防守」。對於首度晉級4強，「Cow Sir」又坦言：「以球隊目前的實力，爭冠並非首要目標，但能夠晉級意義重大，希望在接下來的盃賽中繼續帶來驚喜。」為球隊踢入致勝球的巴西籍前鋒格蘭特賽後稱雖球隊控球表現不佳，最終仍展現球隊實力取得勝利。

同日另一場8強，標準流浪在北區運動場藉前鋒劉智樂及阿根廷籍外援中場彭尼加斯各梅開二度，以4：0大勝九龍城，將與東方爭入決賽。

