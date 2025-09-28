明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜水晶宮絕殺利物浦延跨季18戰不敗　前廠兵尼基迪亞立功　破紅軍全勝金身 (20:00)

開季至今屢在比賽末段上演神奇絕殺的「紅軍」利物浦，昨（27日）在英超終被主隊水晶宮以同一招「還施彼身」。憑前阿仙奴鋒將尼基迪亞臨完場前建奇功，水晶宮主場得以2：1絕殺利物浦全取3分，不單成為目前英超唯一不敗之師（6戰3勝3和），更一舉打破紅軍今季英超全勝的金漆招牌。

水晶宮在今年聯賽及今季社區盾兩次面對利物浦，法定時間內皆能與對方打成平手。上月社區盾一役，水晶宮更在互射12碼階段揚威，而他們今仗開賽僅花8分鐘，即由伊斯美拿沙亞門前混戰中先拔頭籌。雖然傾力反撲的紅軍，戰至87分鐘由「福將」費達歷高基艾沙近射扳平，惟尼基迪亞在補時階段接應隊友頭槌二傳近門奠勝，終助主隊爆冷力克聯賽「領頭羊」紅軍。喜不自勝的水晶宮領隊加斯拿，賽後就大讚麾下球員踢出自信：「球員比賽時非常勇猛，無論是跑動、傳球質素及威脅對方球門的次數，都做得十分出色。我們值得成為這場賽事的贏家。」

連同今仗聯賽勇挫利物浦在內，水晶宮已經錄得跨季18場正式賽事不敗佳績，追平球會史上最長不敗場數紀錄，就連紅軍主帥史諾也對水晶宮的表現推祟備至：「我（來到英超後）曾與他們（水晶宮）交手4次，結果只曾取得1勝，可見他們是多麼難纏的對手。單以上半場的表現而論，他們理應領先我們2、3球。」不過，史諾同時也不點名批評有紅軍守將在最後階段犯錯，導致最後1分不保：「有一個球員為求製造反擊機會，完場前仍冒險向前跑。問題是當時比賽時間已夠，理應以防守為先。他只考慮如何進攻，結果就讓對方在禁區覓得射門機會，令我們敗陣而回。」

另一爭標分子曼城，則在主場5：1擊潰「升班馬」般尼，與穩居榜首的利物浦仍有5分差距。值得一提的是，今季表現全面回勇的曼城射手艾寧夏蘭特，開季頭6場聯賽已射入8球及交出1次助攻，其英超總累積入球亦達93球，超越曼聯名宿蘇斯克查（91球），成為英超史上取得最多「士哥」的挪威球員。

除榜首的利物浦全勝金身被破外，「倫敦雙雄」車路士及熱刺亦在昨夜及今晨（28日）英超齊吃悶棍。「藍戰士」主場對白禮頓一戰，主隊雖有中場安素費南迪斯上半場24分鐘先開紀錄，但守將杜利奧查洛巴53分鐘「領紅」成球賽轉捩點，最終客軍藉韋碧克梅開二度及迪古柏建功，以3：1反勝打少一人的藍戰士而回。熱刺則靠中場祖奧包連夏繼周中英聯盃後，再在完場前禁區外妙射「收死」對方門將，主場1：1逼和有辛迪亞高般奴54分鐘先開紀錄的狼隊。

其他報道：

田徑｜港隊東亞U20賽次日奪1金7銅　韋昌樂三級跳破U18港績封王　梁靖恆200米摘季寫港績

西甲｜皇馬打吡戰慘負馬體會　主帥沙比阿朗素嘗首敗　或讓榜首予死敵巴塞

相關字詞﹕英超 利物浦 水晶宮 費達歷高基艾沙 伊斯美拿沙亞 尼基迪亞 編輯推介 體育

上 / 下一篇新聞