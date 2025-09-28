明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

田徑｜港隊東亞U20賽次日奪1金7銅　韋昌樂三級跳破U18港績封王　梁靖恆200米摘季寫港績 (16:40)

一連兩日的第2屆東亞U20田徑錦標賽今日（28日）在灣仔運動場落幕。港隊在次日賽事共獲1金7銅，其中韋昌樂在男子三級跳遠以15.23米打破U18港青紀錄，贏得港隊今屆唯一金牌。另一男將梁靖恆則在200米決賽打破香港紀錄，以20.91秒收穫銅牌。總結兩日賽事，港隊以1金1銀15銅作結。

年僅17歲的韋昌樂曾在今年2月香港田徑系列賽一和8月全國青少年田徑運動會，分別創下U18港青紀錄。他此戰首次試跳就以15.23米，刷新自己的14.89米U18港青紀錄。他餘下5次試跳只得兩次有效，分別14.91米和14.99米完成，但仍憑藉首跳力壓日本隊選手後藤大輔（15.12米）和中華台北隊的林𤩷毅（14.96米），贏得港隊今屆唯一金牌。

韋昌樂這次解鎖個人首面國際賽獎牌，更首次突破15米大關，他賽後形容金牌和紀錄都意義重大，「賽前看見其他對手的個人最佳成績（PB）都在我之上，很開心這次能突破自己並奪金。15米大關是香港三級跳的一大難關，希望之後一路落去可以更好」。除了為金牌興奮，他透露也因錯失進一步突破紀錄的機會，上了特別一課，「可能心情太過亢奮，即使其餘試跳動作做得好好，卻因犯規未能創造更好成績」。

男子200米方面，港隊有梁靖恆和古綽峰初賽分別以總成績第3和第5名晉級，初賽已創下PB的前者在決賽更進一步，跑出20.91秒摘銅，並打破吳君浩去年4月創下的香港紀錄兼U20港青紀錄（20.92秒）；日本隊的植松康太（20.50秒）和濱椋太郎（20.65秒）包辦前二，古綽峰則以21.08秒列第5。梁靖恆和古綽峰緊接伙拍陳一樂和陳庭方出戰4×100米接力，以40.17秒掛銅；日本隊以38.99秒破U20亞洲紀錄姿態奪金，國家隊以40秒正得銀牌。

18歲的梁靖恆承認此戰打破港績是意想不到，「覺得自己狀態還未到最好、還有進步空間，衝線時以為成績大約是21.0幾秒。決賽線道在兩名日本隊選手中間，感受到他們前後夾逼，更有推動力讓自己在彎道跑得更好」。他強調寫下港績並非畫上句號。日後仍要向更高目標進發，「香港紀錄只是一趟旅程的其中一站，很期待到達下個站，希望之後跑入20.8秒，之前學界在超風速下試過20.88秒，大概知道在那些位置需要加速，但不可以心急，待跑完季前賽再看看如何」。

港隊次日獎牌一覽

金牌

男子三級跳遠 韋昌樂（破U18港青紀錄）

銅牌

男子200米 梁靖恆（破香港紀錄）

男子400米欄  鍾朗晞（破U20港青紀錄）

男子5000米 鍾德澤

男子4×100米接力 陳一樂、古綽峰、梁靖恆、陳庭方

男子跳高  何澔維

女子200米 李紫桃

女子4×100米接力  庾沛怡、張銚芝、李紫桃、黃詠瞳

相關字詞﹕體育 田徑 港隊 東亞U20田徑錦標賽 梁靖恆 韋昌樂 編輯推介

上 / 下一篇新聞