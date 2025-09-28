田徑｜港隊東亞U20賽次日奪1金7銅　韋昌樂三級跳破U18港績封王　梁靖恆200米摘季寫港績 (16:40)

年僅17歲的韋昌樂曾在今年2月香港田徑系列賽一和8月全國青少年田徑運動會，分別創下U18港青紀錄。他此戰首次試跳就以15.23米，刷新自己的14.89米U18港青紀錄。他餘下5次試跳只得兩次有效，分別14.91米和14.99米完成，但仍憑藉首跳力壓日本隊選手後藤大輔（15.12米）和中華台北隊的林𤩷毅（14.96米），贏得港隊今屆唯一金牌。

韋昌樂這次解鎖個人首面國際賽獎牌，更首次突破15米大關，他賽後形容金牌和紀錄都意義重大，「賽前看見其他對手的個人最佳成績（PB）都在我之上，很開心這次能突破自己並奪金。15米大關是香港三級跳的一大難關，希望之後一路落去可以更好」。除了為金牌興奮，他透露也因錯失進一步突破紀錄的機會，上了特別一課，「可能心情太過亢奮，即使其餘試跳動作做得好好，卻因犯規未能創造更好成績」。

男子200米方面，港隊有梁靖恆和古綽峰初賽分別以總成績第3和第5名晉級，初賽已創下PB的前者在決賽更進一步，跑出20.91秒摘銅，並打破吳君浩去年4月創下的香港紀錄兼U20港青紀錄（20.92秒）；日本隊的植松康太（20.50秒）和濱椋太郎（20.65秒）包辦前二，古綽峰則以21.08秒列第5。梁靖恆和古綽峰緊接伙拍陳一樂和陳庭方出戰4×100米接力，以40.17秒掛銅；日本隊以38.99秒破U20亞洲紀錄姿態奪金，國家隊以40秒正得銀牌。

18歲的梁靖恆承認此戰打破港績是意想不到，「覺得自己狀態還未到最好、還有進步空間，衝線時以為成績大約是21.0幾秒。決賽線道在兩名日本隊選手中間，感受到他們前後夾逼，更有推動力讓自己在彎道跑得更好」。他強調寫下港績並非畫上句號。日後仍要向更高目標進發，「香港紀錄只是一趟旅程的其中一站，很期待到達下個站，希望之後跑入20.8秒，之前學界在超風速下試過20.88秒，大概知道在那些位置需要加速，但不可以心急，待跑完季前賽再看看如何」。

港隊次日獎牌一覽

金牌

男子三級跳遠 韋昌樂（破U18港青紀錄）

銅牌

男子200米 梁靖恆（破香港紀錄）

男子400米欄 鍾朗晞（破U20港青紀錄）

男子5000米 鍾德澤

男子4×100米接力 陳一樂、古綽峰、梁靖恆、陳庭方

男子跳高 何澔維

女子200米 李紫桃

女子4×100米接力 庾沛怡、張銚芝、李紫桃、黃詠瞳