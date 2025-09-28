明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

西甲｜皇馬打吡戰慘負馬體會　主帥沙比阿朗素嘗首敗　或讓榜首予死敵巴塞 (16:08)

西甲今晨（28日）上演馬德里打吡，賽前開季6戰全勝的一哥皇家馬德里作客馬德里體育會慘負2：5，令明晨登場的巴塞隆拿如擊敗來訪的皇家蘇斯達，即可以1分反壓「銀河艦隊」登頂，皇馬主帥沙比阿朗素賽後對戰果表示傷心，同時盼球隊上下從這場大敗中汲取教訓。

馬體會藉後衛拿洛文特上半場14分鐘頂入先開紀錄，雖在25及36分鐘被皇馬鋒將基利安麥巴比及中場艾達古拿連下兩城反超，但中鋒阿歷山大索洛夫補時頂入令兩軍半場踢成2：2，易邊後馬體會鋒將祖利安艾華利斯在51分鐘射入12碼再次領先，12分鐘後再於左路射入靚罰球擴優勢至4：2，後備登場的基沙文補時在禁區射入錦上添花終勝大勝5：2，也是這名法籍鋒將自今年2月以來再於西甲「士哥」。

皇馬賽後仍以7戰18分居首，惟如衛冕之師巴塞隆拿明晨主場擊敗皇家蘇斯達，則可以1分反壓宿敵躍升榜首，馬體會兩連勝則後以7戰12分排第4，與皇馬仍有6分距離。皇馬主帥沙比阿朗素賽後說：「我們的開局踢得很糟，整體配合也做得不好，這不是皇馬應有的水平，這是我們今季首場失利，我們要從中汲取教訓，為未來做好準備。這場敗仗是應得的，實在令人心痛。」有鏡頭拍得馬體會主帥施蒙尼在艾華利斯特入4：2的罰球後熱淚盈眶，這名阿根廷籍名帥對此表示承認並說：「這是一個激動人心的時刻！賽季初我們遇到了一些困難，但幕後付出了巨大的努力。這就是我流淚的原因」。

相關字詞﹕西甲 馬德里打吡 皇家馬德里 馬德里體育會 巴塞隆拿 皇家蘇斯達 沙比阿朗素 施蒙尼 編輯推介 體育

上 / 下一篇新聞