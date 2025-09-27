明報新聞網
即時體育

銀牌︱大埔9人互射12碼淘汰理文晉4強　謝家榮兩撲極刑做功臣：今場運氣站在我方 (22:34)

高級組銀牌今（27日）演8強，大埔與理文相隔近一個月再於旺角大球場對碰。最終大埔領先兩球下被逼和，兼踢少兩人戰至互射12碼，仍憑門將謝家榮兩救極刑，9人應戰下贏3：1，總比數以5：3擊敗理文晉身4強。

兩隊上月底在港超首輪交手，理文憑後衛韋利安補時建功逼和2：2，今仗改由門將梁興傑把關，以及翼鋒潘沛軒首為理文正選。大埔13分鐘由澳洲籍中鋒添姆高夫斯基接應伊高沙托尼傳中頭槌頂入開紀錄，開季上陣7場入第5球。1分鐘後大埔門將謝家榮撲出理文前鋒巴科爾的頭槌保不失。「綠戰士」完半場前再由伊高補射得手領先2：0。

落後兩球的理文在61分鐘由艾華頓追回一球，是他今季在理文開齋波。3分鐘後輪到巴科爾建功扳平2：2。69分鐘，大埔巴西籍中堅大囍拉跌單刀的巴科爾，球證直接出示紅牌驅逐離場。然而踢少1人的大埔尾段攻勢更多，法定時間踢成2：2，加時下半場118分鐘大埔再有鍾偉強兩黃一紅被逐，9人應戰下維持比數。賽事共出示12黃2紅。

謝家榮要互射12碼首輪已接實米基爾的射門，第3輪雙方分別有陳肇鈞射高及立花稜也射中柱不入，第4輪杜國樑射高後，謝家榮再撲出巴科爾的主射，加比爾最後一輪中鵠，大埔終勝3：1，4強將鬥明晚傑志在青衣運動場對高力北區之勝方。

完場後謝家榮疑跟理文球迷們對罵，賽後引起雙方球員爭論。謝家榮稱踢少兩人下鬥到12碼已屬不易，「到12碼已是聽天由命，今場運氣站在我們這邊」。主教練李志堅承認球隊在領先兩球後，在下半場有所鬆懈。大埔明午出發到越南，備戰周四晚亞冠2分組賽E組作客越南河內公安。

理文主教練朱兆基賽後承認，球隊季初多次太早落後要踢逆境波，為此教練團已有研究如何改善，又認為多踢一人下球員心急進攻，結果反被對方有更多攻勢，「壓力不止在教練，其實球員都有，要靠自己衝破」。

同日另一場8強，衛冕的東方憑日籍前鋒大久保優於完場前6分鐘內連中三元，加盟後首次「戴帽」，在大埔運動場以3：0挫港會，4強將鬥明午標準流浪對九龍城之勝方。

相關字詞﹕編輯推介 體育 高級組銀牌 大埔 理文 謝家榮 艾華頓 巴科爾 添姆高夫斯基 紅牌 李志堅 朱兆基

