即時體育

英超｜曼聯作客1：3不敵賓福特　施斯高取處子入球無助平反敗局　開季6戰僅得7分續處下游 (21:55)

曼聯今晚（27日）於英超早場雖有新兵前鋒班捷文施斯高取得處子入球，但最終作客以1：3不敵賓福特，賽後6戰僅得7分續在下游掙扎。

上輪英超擊敗車路士止頹的曼聯，是役征戰賓福特除了鋒將麥比奧莫擔正首度倒戈，另一前鋒馬菲奧斯根夏亦傷癒復出掛帥。不過今夏多名主力被賣走的賓福特，開賽8分鐘靠一次反擊機會，由中場佐敦軒達臣後場妙傳予前鋒伊戈泰亞高，後者隨即突破越位單刀左腳射死角入網先開紀錄。戰至20分鐘，主隊再由伊戈泰亞高近門射破「紅魔」門將比恩迪亞的十指關，是這名巴西籍前鋒去夏來投以來首度梅開二度，拉開兩球優勢。

積極反撲的曼聯於6分鐘後由柏德列多古左路傳中，斯洛文尼亞國腳前鋒班捷文施斯高頭槌攻門被敵軍門將基利靴擋出不遠，他補射又被救出，但皮球再度落在施斯高腳下，令他「三顧草廬」終得手，助球隊扳回一城完半場，亦是這名上陣第7場的新兵今夏加盟以來的處子入球。

換邊後戰至中後段，倒戈的麥比奧莫在禁區內準備射門時被敵衛彌敦哥連斯拉跌，球證隨即判罰12碼，惟隊長中場般奴費南迪斯於76分鐘操刀被基利靴撲出。紅魔未能平反敗局之餘，更於下半場補時5分鐘被主隊由中場馬菲亞斯贊臣「埋齋」，結果曼聯作客以1：3不敵賓福特，賽後雙方同樣6戰僅得2勝1和3負得7分，續在下游掙扎。

