田徑｜國家隊跑手曾克理力壓日本星將清水空跳膺百米男飛人　認喜出望外 (20:52)

個人最佳時間（PB）已跑出10秒正的16歲短跑新星清水空跳，今午雖在男子100米初賽第2組跑出10.14秒，與韓國隊代表Joeljin Nwamadi的10.26秒同樣刷新場地紀錄，攜手晉級決賽，但清水空跳在壓軸上演的決賽，未能再創佳績僅以10.30秒完賽，敗予國家隊代表曾克理的10.28秒屈居亞軍，後者則成為今屆百米飛人；另一日本隊選手西岡尚輝則以10.33秒摘季。

首次來港參戰的清水空跳賽後坦言最初目標必定是奪得冠軍，對未能如願略感失望，並承認自己在起跑階段表現未如理想。雖然今次未能登頂，但他矢言：「我的目標是跑入9秒大關，並成為一名奧運選手。」而19歲國手曾克理以微弱優勢奪金，他表示對能摘下桂冠喜出望外，「兩名日本選手起跑時在我身旁，並領先我半個身位，於是我咬緊牙關、閉眼衝刺並壓線，沒想到最終竟能獲得第一」。

至於主場出擊的港將郭俊廷、陳一樂和陳庭方分別在決賽以第6至8名完賽。面對來自東亞地區的頂尖對手，3人賽後均表示重點在於專注自己表現，其中郭分享主場作賽的感受時稱：「大家都是自己人。」

女子組方面，由兩名同樣來自日本的前田櫻及田中理步在100米決賽以百分之一秒時差分勝負，前田櫻以11.781秒封后，田中理步則以11.787秒屈居亞軍；港將庾沛怡則以11.96秒破PB下摘銅。

其他賽事方面，港隊在4×400米混合接力決賽，派出蔡思晨、鄒子蕎、林皓壹及鄒凱添，雖完成頭3棒仍落後予中華台北隊，但鄒子蕎在最後一棒發力衝刺為港隊反超，終獲一面銀牌；金牌則由國家隊奪得。此外，港隊女將鄺施愛在標槍決賽擲出46.84米，胡芯攸亦在跳高決賽跳出1.64米，雙雙主場摘銅。

