田徑｜港首辦東亞U20錦標賽　國家隊「劉翔接班人」陳圓將　110米欄超風速破PB稱王 (16:40)

U20東亞賽繼前年於江蘇揚州首辦後，今屆首度移師香港舉行，參賽隊伍包括中國、中國香港、中華台北、中國澳門、蒙古、日本、南韓共7個國家及地區代表。主場出戰的港隊派出41男38女、合共79名運動員參賽。

上午焦點賽事為男子110米欄賽事，19歲小將陳圓將日前代表國家隊出戰在東京舉行的世界田徑錦標賽，雖無緣決賽，但他馬不停蹄隨即轉戰香港參與U20東亞賽，陳在初賽被編入第2組，以13.50秒排小組第2晉級，僅落後日本隊跑手古賀Jeremy的13.49秒。

僅相隔約1.5小時後，男子110米欄即上演決賽，陳圓將排在第5線起步，他最終以12.95秒率先衝線奪金，打破PB的12.96秒，惟當時風速達每秒3.4米，未列作官方破紀錄成績。亞、季軍則是日本選手古賀Jeremy（Jeremy Koga）及小口蒼葉，他們同樣破PB下跑出13.18秒及13.42秒。被稱為「獵豹」的中華台北隊代表吳育廷則以13.50秒獲「梗頸四」。

祖籍山東的陳圓將賽後透露自己早於中一時已開始接觸跨欄運動，但坦言目前在起跑反應及過欄技術方面仍有待提升，與世界頂尖選手仍存在一定差距。他目前就讀於上海交通大學，主修運動訓練，「11月的全運會將代表上海隊出戰，希望能為隊伍奪得一面獎牌」。

另邊廂，同來自日本的選手石原奈奈及井上渚在女子100米欄決賽跑出13.71秒及13.87秒，分別奪得金、銀牌；季軍是14.25秒的國家隊跑手韋力微；港將楊寶儀則跑出PB的15.05秒，獲得第6名，惟原定預計出賽的香港U20紀錄保持者「高材生」白凱文及鄔凱堯則未有出戰該項目。

男子鏈球決賽方面，國家隊選手孟令麒擲出73.33米，打破場地紀錄掄元。女子三級跳決賽方面，國家隊的周慧跳出13.59米封后；港隊代表周子雅則以12.13米摘銅。