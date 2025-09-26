明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球｜世青盃周日智利揭序幕　墨日新星待放光芒　撞期主流聯賽略失色 (22:45)

兩年一度的世青盃（U20世界盃）後日凌晨（28日）在智利揭開戰幔。今屆世青盃賽期與各主流聯賽重疊，不少適齡新星未獲球會允許參戰，例如阿根廷隊這次就有中場馬斯坦杜奧奴（Franco Mastantuono）和卡迪奧艾捷維利（Claudio Echeverri），分別不獲皇家馬德里和利華古遜放行。不過這個過去孕育出美斯、基沙文和艾寧夏蘭特等的球星搖籃，今屆同樣有讓人引頸翹望的名字。已晉身大國腳行列的墨西哥隊中場基拔圖摩拉（Gilberto Mora）和日本隊中場佐藤龍之介，就是其中兩名準備發光發亮的潛力瑰寶。

2008年10月出生的基拔圖摩拉，是今屆24隊中第3年輕的球員，僅次於兩名2009年出生的尼日利亞隊成員。下月才滿17歲的他，去年獲墨超球會迪祖亞拿提拔至一隊後火速上位，今夏獲墨西哥隊徵召出戰美洲金盃，以16歲8個月15日創下隊史國際賽最年輕出場紀錄，在淘汰賽3戰均正選上陣。他在場內雙足純熟具備創造力，場外更精通西班牙語、英語和德語，說是博學多才絕不為過。對於獲得皇家馬德里等歐洲豪門青睞，他確信世青盃就是展現自己身價的好機會，「能獲得這些球會賞識是榮幸，我知道世青盃有很多歐洲大球會球探注視，會嘗試活在當下、享受現在，在球場上表現自我」。身處C組的墨西哥首仗將在下周一早上惡鬥巴西隊。

連續4屆亮相世青盃的日本隊今屆21人大軍之中，中場佐藤龍之介、大關友翔和門將幸冬堀尾已具備大國腳經驗。18歲的佐藤龍之介今季被FC東京外借至岡山綠雉後深受重用，曾在4月和7月當選日職每月最佳年輕球員。兩年前代表「藍武士」出戰世少盃（U17世界盃）的他，這次再戰國際大賽野心不小，「個人目標是取得3個入球和助攻；在球隊角度而言，當然是希望贏得冠軍」。日本隊後日凌晨4時將在A組揭幕戰對陣埃及隊，另一亞洲代表韓國隊同一時間登場，在B組首戰面對烏克蘭隊。

其他報道：

英超｜阿仙奴前青訓比利維加比賽撞牆嚴重腦損傷離世 終年21歲

羽毛球︱「世一」安洗瑩韓國公開賽輕取宮崎友花　主場闖女單4強

歐霸︱阿士東維拉險勝博洛尼亞取開季首捷　艾馬利認表現未如理想欠穩定

相關字詞﹕世青盃 足球 日本 韓國 智利 編輯推介 體育

上 / 下一篇新聞