足球｜世青盃周日智利揭序幕　墨日新星待放光芒　撞期主流聯賽略失色 (22:45)

2008年10月出生的基拔圖摩拉，是今屆24隊中第3年輕的球員，僅次於兩名2009年出生的尼日利亞隊成員。下月才滿17歲的他，去年獲墨超球會迪祖亞拿提拔至一隊後火速上位，今夏獲墨西哥隊徵召出戰美洲金盃，以16歲8個月15日創下隊史國際賽最年輕出場紀錄，在淘汰賽3戰均正選上陣。他在場內雙足純熟具備創造力，場外更精通西班牙語、英語和德語，說是博學多才絕不為過。對於獲得皇家馬德里等歐洲豪門青睞，他確信世青盃就是展現自己身價的好機會，「能獲得這些球會賞識是榮幸，我知道世青盃有很多歐洲大球會球探注視，會嘗試活在當下、享受現在，在球場上表現自我」。身處C組的墨西哥首仗將在下周一早上惡鬥巴西隊。

連續4屆亮相世青盃的日本隊今屆21人大軍之中，中場佐藤龍之介、大關友翔和門將幸冬堀尾已具備大國腳經驗。18歲的佐藤龍之介今季被FC東京外借至岡山綠雉後深受重用，曾在4月和7月當選日職每月最佳年輕球員。兩年前代表「藍武士」出戰世少盃（U17世界盃）的他，這次再戰國際大賽野心不小，「個人目標是取得3個入球和助攻；在球隊角度而言，當然是希望贏得冠軍」。日本隊後日凌晨4時將在A組揭幕戰對陣埃及隊，另一亞洲代表韓國隊同一時間登場，在B組首戰面對烏克蘭隊。

