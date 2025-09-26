明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜阿仙奴前青訓比利維加比賽撞牆嚴重腦損傷離世　終年21歲 (17:50)

英國球壇今晨（26日）傳來噩耗，阿仙奴前青訓球員、效力奇切斯特FC（Chichester City FC）的英籍前鋒比利維加（Billy Vigar），在上周六一場比賽中因嚴重腦損傷離世，終年21歲。

比利維加在上周六一場英格蘭地區聯賽中為奇切斯特FC上陣對Wingate & Finchley，據報他在比賽時頭部撞向場邊的混凝土牆後倒地，送院搶救後因腦部嚴重受傷最終不治，惟球會未有確認有關消息，奇切斯特在球隊社交網發聲明說：「比利嚴重受傷後陷入了昏迷狀態，他曾在周二進行了手術，可惜他的傷勢太嚴重，最終在25日（當地時間）早上離世。」奇切斯特宣布周六緊接一仗將擇日再戰。

比利維加在14歲時加入英超勁旅阿仙奴的青訓系統，在2020年藉出色表現贏得了獎學金，並在2020／21年球季正式加入阿仙奴青年梯隊，並在2022年與這支倫敦球會簽下職業球員合約，阿仙奴在官網指司職前鋒的維加「速度快且力量十足」，他也曾參加球隊在英格蘭足球聯賽錦標賽的比賽，並讚揚客串過後衛的維加多才多藝，維加其後曾輾轉外借到打比郡等球會，至上月加盟奇切斯特。阿仙奴同時在官網對比利維加的親友致以最深切慰問。

其他報道：

羽毛球︱「世一」安洗瑩韓國公開賽輕取宮崎友花　主場闖女單4強

歐霸︱阿士東維拉險勝博洛尼亞取開季首捷　艾馬利認表現未如理想欠穩定

相關字詞﹕英國 阿仙奴 奇切斯特 比利維加 編輯推介 體育

上 / 下一篇新聞