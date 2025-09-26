英超｜阿仙奴前青訓比利維加比賽撞牆嚴重腦損傷離世　終年21歲 (17:50)

比利維加在上周六一場英格蘭地區聯賽中為奇切斯特FC上陣對Wingate & Finchley，據報他在比賽時頭部撞向場邊的混凝土牆後倒地，送院搶救後因腦部嚴重受傷最終不治，惟球會未有確認有關消息，奇切斯特在球隊社交網發聲明說：「比利嚴重受傷後陷入了昏迷狀態，他曾在周二進行了手術，可惜他的傷勢太嚴重，最終在25日（當地時間）早上離世。」奇切斯特宣布周六緊接一仗將擇日再戰。

比利維加在14歲時加入英超勁旅阿仙奴的青訓系統，在2020年藉出色表現贏得了獎學金，並在2020／21年球季正式加入阿仙奴青年梯隊，並在2022年與這支倫敦球會簽下職業球員合約，阿仙奴在官網指司職前鋒的維加「速度快且力量十足」，他也曾參加球隊在英格蘭足球聯賽錦標賽的比賽，並讚揚客串過後衛的維加多才多藝，維加其後曾輾轉外借到打比郡等球會，至上月加盟奇切斯特。阿仙奴同時在官網對比利維加的親友致以最深切慰問。

