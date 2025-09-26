歐霸︱阿士東維拉險勝博洛尼亞取開季首捷　艾馬利認表現未如理想欠穩定 (16:08)

阿士東維拉過去3季英超皆以前7名完成，但今季開局表現低迷，聯賽踢畢5輪只有1個入球之餘，亦僅以2和3負得3分位居尾三的第18位。球隊今轉戰歐霸首輪迎戰博洛尼亞，開賽13分鐘由約翰麥甘尼在禁區外一記遠柱彈地波入網先開紀錄領先半場。換邊後戰至68分鐘，今季仍未開齋的射手奧尼屈堅斯藉一次反擊單刀博得敵衛犯規獲12碼，但他親自操刀被博軍門將史高盧比斯基撲出。及後博軍積極反撲，更曾於71分鐘有前鋒卡斯度頭槌中楣，惟在全場控球率及攻門均勝於維拉下始終未能平反敗局，結果維拉在主場以1：0險勝，取得今季各賽事7仗以來首捷。

賽後維拉主帥艾馬利承認麾下表現仍未如理想，「這場勝利對己隊來說確實相當重要，我期望能延續至下周日的聯賽（主場對富咸），但此仗整體發揮不似預期，表現依然欠缺穩定性」。

同日其餘歐霸賽事方面，上屆歐聯16強分子的法甲球會里爾，憑前鋒咸沙伊加文尼及基奧特各建一功，在主場以2：1擊敗挪威球隊白蘭恩；上屆德國盃盟主的德甲球隊史特加則在主場2：1挫西甲的切爾達。