英聯盃｜英超雙雄晉16強　伊斯首為阿仙奴建功稱等待已久　名宿希斯基兩子演曼城處子戰 (18:26)

阿仙奴於開賽僅8分鐘即反客為主，由今夏新加盟的英格蘭國腳伊比爾治伊斯禁區內起腳得手，取得加盟後首個入球。換邊後另一鋒將李安度杜沙特在86分鐘錦上添花，個人今季第3次後備上陣取得入球或助攻，助兵工廠作客2：0小勝維爾港。在阿仙奴青年軍時被球會放棄的伊比爾治伊斯，賽後自然難掩喜悅，「這個入球我已經等了很久。能重回母會以阿仙奴球員身分建功，感覺實在非常特別，希望『開齋』之後，入球會陸續有來」。主帥阿迪達則十分欣賞杜沙特「甫出場就立即起作用，他的走位及射門質素都屬頂級」。

至於曼城雖派大量小將及副選球員上陣，仍憑菲爾科頓及沙維奧上、下半場各建一功，作客2：0輕取哈特斯菲爾德。「藍月」領隊哥迪奧拿賽後特別點名稱讚英格蘭前國腳希斯基的兩名兒子、下半場後備上陣的查頓希斯基及列根希斯基，「這場正選11人中，有6人來自我們的青訓學院。換邊後入替的希斯基兄弟，都是我們的青訓產品。我肯定希斯基的父母會為他們感到自豪」。此外，近季飽受傷患困擾的中場加雲菲臘斯，相隔645日後終在此仗再次代表藍月披甲，在83分鐘後備入替。熱刺則憑中場祖奧包連夏14分鐘射入倒掛金球，以及對手烏龍球和翼鋒比蘭莊臣完場前埋齋，主場3：0輕取英甲球隊唐卡士打。

英聯盃完成第3圈賽事後隨即16強抽籤，阿仙奴回師主場迎戰英超對手白禮頓、熱刺硬撼力爭衛冕的紐卡素，曼城則作客英冠球隊史雲斯。而利物浦繼季初英格蘭社區盾後再次遇上今輪英超對手的水晶宮。「紅軍」中堅基奧雲尼里安尼在日前英聯盃第3圈2：1挫修咸頓一役不幸重創，賽後證實左膝十字韌帶撕裂或需提早收咧，據報由於歐洲足協今季起容許參加歐戰的球隊，可在球員名單中替換1名需養傷60日或以上的球員，開季常後備建奇功的意大利隊翼鋒費達歷高基艾沙，有望取代同鄉重返球隊的歐聯名單。

英格蘭聯賽盃16強抽籤結果

阿仙奴（超）vs.白禮頓（超）

甘士比（乙）vs.賓福特（超）

利物浦（超）vs.水晶宮（超）

紐卡素（超）vs.熱刺（超）

史雲斯（冠）vs.曼城（超）

狼隊（超）vs.車路士（超）

域斯咸（冠）vs.卡迪夫城（甲）

韋甘比（甲）vs.富咸（超）

註：賽事於10月28、29日舉行，前者主場，括號為所屬級別