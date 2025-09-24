英聯盃｜利物浦2：1險勝修咸頓晉16強　伊基迪基奠勝後脫衣領第二黃被逐下仗停賽　史諾斥行為愚蠢 (17:15)

利物浦今仗半力出擊下，戰至第43分鐘才由鋒將基艾沙成功截擊對方門將阿歷士麥卡菲的傳球，隨即助攻予正選上陣的伊沙克射入加盟以來首入球，半場領先1：0。修咸頓雖在換邊後76分鐘靠後備兵舒亞查理斯一度扳平，但基艾沙9分鐘後橫傳予後備入替伊沙克的伊基迪基射入空門，亦是紅軍今季各賽事7仗以來第六度在83分鐘或之後取得入球。惟早前因拋球抗議已收黃牌警告的伊基迪基，入球後脫衣慶祝再收一黃，累積兩黃一紅被逐，令利物浦尾段需以10人應戰，但仍成功守住勝果，主場以2：1勝出晉級下一圈。

入球功臣的紅軍前鋒伊基迪基尾段致兩黃一紅被逐，下輪聯賽作客征戰水晶宮須停賽一場，這名23歲法國國腳賽後在個人社交網亦向球迷致歉道：「今晚我非常激動，能夠幫助球隊在主場再次取勝，這也是我首場英聯盃比賽。我向所有紅軍大家庭致歉。」

紅軍主帥史諾則批評伊基迪基的行為愚蠢，「第一次犯規已沒必要，你必須控制自己的情緒。如果你做不到，那就用一種不會導致罰黃牌的方式去做」。他又補充道：「我告訴他，如果你是在歐聯決賽第87分鐘，突破3名球員後射入上角，我或許可以理解。」

其餘第3圈賽果方面，英超勁旅車路士在同日雖完半場前3分鐘被英甲球隊林肯城先開紀錄，但靠19歲小將泰列基佐治傳射居功，領銜作客以2：1反勝晉級。狼隊在「英超打吡」主場以2：0輕取愛華頓；白禮頓則藉巴拉圭國腳迪亞高高美斯做出「大四喜」，作客以6：0大炒英甲的班士利；今季英超「升班馬」般尼則主場以1：2不敵英甲的卡迪夫城出局。

另外，暫列英超次席的阿仙奴上輪聯賽主場逼和曼城1：1的一仗，擔正的英格蘭新援馬度基半場退下火線，據報因膝蓋受傷需缺陣約6至8周，惟領隊阿迪達稱仍未掌握其傷勢，球隊將於下周為他安排進一步掃描，確認傷情。