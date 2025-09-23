網球｜黃澤林反負法國球手　中國公開賽外圍賽男單首圈止步 (16:40)

現世界排名第149位的黃澤林早前為中國香港代表隊在台維斯盃世界2組賽事，領軍主場擊敗烏茲別克隊，晉級明年初的世界1組附加賽，不過他上周四在ATP成都公開賽男單首圈以直落兩盤不敵日籍好手丹尼爾太郎，遭遇「一輪遊」。Coleman今轉戰中國公開賽由外圍賽起步，在首圈面對法國球手卡索斯，雙方曾在上月墨西哥坎昆鄉村網球公開賽男單次圈交手，當時黃澤林直落兩盤告負。

兩人今仗首盤初段打得緊湊，前8局互保發球局，Coleman直至第9局成功打破對方發球局，並在第10局穩守發球局，以6：4先拔頭籌。黃澤林雖在次盤首局率先破發，領先局數1：0，但他其後未能發揮發球優勢，該盤未錄得Ace球（發球直接得分），第1發球成功率更跌至僅38%，結果三度遭破發下被卡索斯以6：2扳平。

進入決勝盤，黃澤林在落後局數3：4的情况下於第8局遭破發，被拉開至3：5，第9局更面臨對方兩次取得賽點，陷入出局邊緣，但他沉着應對成功救回並在「刁時」完成破發，隨後在第10局保發下追成5：5平手，雙方其後各自保發，需以「搶七」分勝負。Coleman雖在決勝局一度以3：6落後下連追兩分，但最終仍以細分5：7告負，以盤數1：2惜敗，未能晉級。

