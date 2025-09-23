明報新聞網
金球獎｜耶馬蟬聯高柏獎　其父豪言明年奪金球獎　邦瑪蒂成女足最佳三連霸第一人 (13:48)

巴塞隆拿18歲球星拉明耶馬今晨（23日）成為首位蟬聯最佳年輕球員高柏獎的球員，同場出席金球獎頒獎禮的其父蒙尼亞拿斯拉奧表示，明年金球獎將會屬於耶馬；巴塞女足中場艾坦娜邦瑪蒂，則成首個球員實現女足金球獎三連霸。

耶馬帶同全家人到巴黎出席頒獎禮，最終繼上屆再奪表揚21歲以下球員的高柏獎，他到台上領獎致辭時感謝球會和西班牙隊，「很榮幸能再次出席，我想感謝巴塞隆拿和國家隊，否則我不會站在這裏。我希望繼續努力贏得更多榮譽」。

耶馬上季各賽事上陣55場入18球及交出25次助攻，助巴塞贏得西甲成為本土三冠王。今年金球獎排第2位，其父蒙尼亞拿斯拉奧受訪表示，明年金球獎將屬於耶馬，「耶馬是現今球壇最佳球員，優勢非常明顯，根本無人能與他抗衡。明年金球獎一定屬於西班牙人」。巴塞亦包攬男、女足高柏獎，由19歲巴塞女足前鋒維琪盧比絲奪得女子最佳年輕球員。

女子金球獎方面，巴塞女足27歲中場艾坦娜邦瑪蒂力壓女子歐聯冠軍阿仙奴雙星卡丹迪與魯素，成首位女足球員連續3屆封后。她獲兒時偶像的巴塞名宿恩尼斯達頒獎，得獎感言時稱今屆競爭非常激烈，強調不是一人成就，而是集體努力的成果，「巴塞是陪伴我一生的球會，我希望能夠繼續效力很長時間」。邦瑪蒂上季上陣44場入15球，為巴塞女足贏得西甲等3項本土冠軍，在歐聯屈居亞軍。反觀魯素在球會和英格蘭隊連奪女子歐聯及歐國盃只得第3名；阿仙奴則成女足最佳球會。

至於皇家馬德里繼去年不滿雲尼斯奧斯祖利亞落選，全隊缺席金球獎頒獎禮後，今屆再次杯葛連續兩年未有球員出席。

相關字詞﹕體育 編輯推介 拉明耶馬 金球獎 巴塞隆拿 艾坦娜邦瑪蒂 女足 高柏獎

