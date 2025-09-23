金球獎｜奧士文尼迪比利大熱當選　稱「細哨」頒獎意義非凡　PSG成頒獎禮大贏家 (13:46)

金球獎頒獎禮由足球雜誌《法國足球》主辦，男足金球獎評選周期為去年8月1日今年7月13日，由國際足協世界排名前100位國家和地區各一名專業記者代表投票產生。今屆男足金球獎被視為法國國腳奧士文尼迪比利和巴塞隆拿18歲超新星拉明耶馬之爭，最終由上季盡攬歐聯和法甲最佳球員獎項的前者當選。至於迪比利的PSG中場隊友域天拿，則名列第3位。詳細投票結果將在周六出刊的《法國足球》公布。今屆頒獎禮設特備環節，向7月因車禍逝世的葡萄牙籍翼鋒迪亞高祖達及其胞弟安祖施華致意，祖達的遺孀亦有出席典禮。

PSG作客馬賽的法甲賽事因雷暴順延今晨上演，PSG大部分職球員因此無緣頒獎禮，此戰更以0：1告負吞下今季首敗。本月初國際賽期時拉傷大腿的迪比利，成為少數能夠出席典禮的PSG球員，並從球員生涯同曾效力過PSG和巴塞隆拿的巴西名宿「細哨」朗拿甸奴手中接過獎座。28歲的迪比利上季中途被安歷基安排移入中路踢正前鋒後大放異彩，終在上季各賽事上陣53次，貢獻35個入球和16次助攻，協助球隊贏得聯賽、歐聯、法國足總盃和法國超級盃，並在今夏世冠盃晉身決賽。

他在場內報以歌頌聲祝賀後發表得獎感言，其間嘗試雙手掩面抑制淚水，「剛經歷的事情太特別了，無法用言語形容在PSG所發生的事。我感到有點壓力，能贏得此獎項殊不簡單，能獲足球傳奇朗拿甸奴親手頒獎給我更是意義非凡。我想感謝PSG在2023年的招攬，這裏就像一個大家庭。我們幾乎贏盡一切，無論順境逆境都一直支持我，因此這獎項是全隊共同贏得的成就」。他另不忘感謝前球會雷恩、多蒙特和巴塞隆拿，「我在巴塞達成夢想，與美斯、恩尼斯達等球星成為隊友，從他們身上獲益良多」。他又肯定競爭對手耶馬上季的表現，「只要時機成熟，他一定能獲得金球獎」。

PSG這次共有9名球員列入金球獎排名前30位，大熱當選年度最佳男足球會。西班牙籍主教練安歷基除了當選最佳男足教練，他以患骨肉瘤離世女兒命名創辦的Xana基金會更獲得蘇古迪斯獎，表揚他在人道主義有突出貢獻。至於今夏從PSG轉投曼城的意大利國腳門將基安盧基當拿隆馬，則繼2021年後再奪最佳門將「耶辛獎」；以已故德國名宿蓋德梅拿命名的金靴獎，由上季為士砵亭各賽事轟入54球、今夏加盟阿仙奴的瑞典籍射手基奧基尼斯奪得。當拿隆馬和基奧基尼斯均有到場親自領獎。

2025年金球獎頒獎禮各獎項得主

金球獎：奧士文尼迪比利（巴黎聖日耳門/法國）

女足金球獎：艾坦娜邦瑪蒂（巴塞隆拿/西班牙）

高柏獎（最佳年輕球員）：拉明耶馬（巴塞隆拿/西班牙）

女足高柏獎（最佳年輕球員）：維琪盧比絲（巴塞隆拿/西班牙）

最佳男足教練：安歷基（巴黎聖日耳門/西班牙）

最佳女足教練：韋格雯（英格蘭女足/荷蘭）

最佳男足球會：巴黎聖日耳門

最佳女足球會：阿仙奴

耶辛獎（最佳門將）：基安盧基當拿隆馬（巴黎聖日耳門、曼城/意大利）

女足耶辛獎（最佳門將）：漢娜漢頓（車路士/英格蘭）

梅拿獎（金靴獎）：基奧基尼斯（士砵亭、阿仙奴/瑞典）

女足梅拿獎（金靴獎）：柏約（巴塞隆拿/波蘭）

蘇古迪斯獎：Xana基金會（安歷基以離世女兒命名創辦