金球獎︱奧士文尼迪比利與拉明耶馬爭金球獎　各年度獎項得主明晨揭曉 (22:33)

今屆金球獎將由荷蘭名宿古列治及巴西名宿朗拿甸奴分別擔任頒獎禮主持及嘉賓，將共頒發13個獎項，包括金球獎、女子金球獎、設有男、女子的最佳年輕球員高柏獎、最佳射手梅拿獎、最佳門將耶辛獎、最佳教練告魯夫獎及最佳球會獎，以及表揚在球壇於人道主義有突出貢獻球員的蘇格拉底獎。

評選周期為去年8月1日今年7月13日，並在8月7日公布各獎項最後提名名單。男足金球獎評選方法由國際足協世界排名前100位的國家和地區的100名傳媒代表投票選出，得分最高將獲獎；女足金球獎則由世界排名前50位的國家和地區的50名傳媒代表投票選出。評選的傳媒代表亦會投票其餘獎項。

作為協助PSG首奪歐聯和衛冕法甲成為五冠王的主將，現年28歲的法國隊翼鋒奧士文尼迪比利，上季在各項賽事上陣53場攻入35球兼貢獻16次助攻，入球數據創職業生涯新高，不但首次列入金球獎候選名單，更有望快過法國隊隊友基利安麥巴比一步，首次贏得這項球壇年度個人最高殊榮。而迪比利的最大競爭者，為上季助巴塞隆拿成為西甲等本土三冠王的拉明耶馬，這名18歲超新星上季各項賽事上陣55場入18球及交出25次助攻，表現同樣光芒四射，他同時力爭衛冕高柏獎；其餘有力候選人，包括迪比利的PSG隊友域天拿、巴塞翼鋒拉芬夏比洛尼及利物浦射手穆罕默德沙拿。而今夏由PSG轉投曼城的意大利隊門將基安盧基當拿隆馬，能否奪得耶辛獎成賽前焦點；而女子金球獎上兩屆得主、巴塞中場艾坦娜邦瑪蒂能否三連霸也值得關注。