西甲｜巴塞3蛋贈基達菲續追皇馬　拉舒福特疑遲到被貶後備獻助攻 (18:04)

巴塞今仗有18歲超新星拉明耶馬續因傷未列大軍，仍藉費倫托利斯上半場34分鐘內連下兩城，以2：0領先上半場。主帥費歷克下半場換入拉舒福特，這名英格蘭國腳在62分鐘於右路底線地波傳中，造就後上的奧莫殺入禁區撞射破網，最終巴塞以3：0大勝基達菲，賽後以5戰13分，落後全勝的宿敵皇馬兩分暫列第2位。對於安排拉舒福特任後備，主帥費歷克說：「這很正常，球隊需要新血刺激，而且他上周中（歐聯作客紐卡素）有一定上陣時間，我們要好好照顧球員，希望他會明白。」不過有傳拉舒福特因未有準時出席球隊賽前會議而被貶後備，亦有傳後衛祖利斯古迪此前因同一理由放至板凳，翼鋒拉芬夏比洛尼也因訓練遲到被剔出上輪主場對華倫西亞的正選名單。

另邊廂，上季季軍馬德里體育會昨晚征戰馬略卡，上半場有前鋒祖利安艾華利斯12碼宴客，另一前鋒阿歷山大索洛夫下半場72分鐘領紅被逐，10人應戰下卻藉中場干拿加歷查79分鐘破門先開紀錄，惟6分鐘後被主隊射手梅利基破網終被逼和1：1，令馬體會5輪過後僅1勝，以6分排第12位。

