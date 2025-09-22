明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

籃球｜香港金牛作客挫長沙勇勝衛冕總冠軍　米高艾特爾二世膺FMVP (22:31)

香港金牛今晚（22日）在全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽第4戰，憑正選外援米高艾特爾二世及卡爾頓穩定發揮，加上另一外援奇雲克羅斯及常規賽最有價值球員（MVP）董健等後備球員合力攻入37分，終作客以85：71擊敗長沙勇勝，場數以3：1衛冕總冠軍，其中來自美國的後衛米高艾特爾二世成為總決賽最有價值球員（FMVP）。

金牛上仗於啟德體藝館有超過5500名球迷入場觀賽下，主場以95：80擊敗長沙，再度領先場數2：1「叫糊」。繼首戰後，今仗再度作客的金牛沿用上場正選陣容，包括兩大外援米高艾特爾二世與卡爾頓，以及孫晨然、盧杜偉與盧藝文。比賽初段雙方鬥得激烈，金牛在首節憑較高三分球命中率以22：19領先。次節金牛延續外線手感，單節取得11分的中鋒卡爾頓亦有一記三分球貢獻，加上後備登場的奇雲克羅斯於該節尾段射入三分球後，助球隊半場以48：33拉開分差。

下半場第3節，常規賽冠軍的金牛繼續掌控戰局，長沙球員的體力亦明顯下滑，尤其限制次戰獨取42分的外援迪斯韋爾斯在該節未能得分，金牛乘勢擴大分差至72：48。戰至最後一節，今日30歲生日的長沙中鋒達卡利莊遜雖仍苦撐戰線，貢獻「雙雙」32分及16個籃板，但他於該節中段犯滿離場，令球隊無力反撲，金牛終以85：71力克長沙勇勝，總場數贏3：1衛冕NBL總冠軍。

數據方面，前兩戰獲30分以上進帳的米高艾特爾二世此戰射入17分、卡爾頓交出24分及14個籃板，板凳球員則合力攻入37分，其中奇雲克羅斯及董健分別攻入20及11分，遠勝僅得2分的長沙後備陣容。

榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）的金牛後衛米高艾特爾二世賽後說，贏得個人獎項是額外鼓勵，感謝隊友和教練信任讓他可以發揮所長；主帥解立彬亦讚揚球員表現說：「這賽季⼀路走來，雖常規賽戰績亮麗，但衛冕過程都遇到不少困難。我們團隊經過上季努力，再經過今季鍛鍊，大家都進步了很多。」

其他報道：

網球︱艾卡拉斯力挽無果　世界隊挫歐洲隊捧利華盃　意大利蟬聯金夫人盃

空手道｜劉慕裳奧蘭多公開賽封后　連續5項國際賽奪金　強勢衝擊世界賽首冠

西甲｜巴塞3蛋贈基達菲續追皇馬　拉舒福特疑遲到被貶後備獻助攻

英超︱曼城補時遭阿仙奴逼和　僅33%控球率創哥迪奧拿執教新低　解釋「泊大巴」因對手更強

相關字詞﹕香港金牛 金牛 籃球 長沙勇勝 全國男子籃球聯賽 體育 米高艾特爾二世 達卡利莊遜 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞