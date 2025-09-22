籃球｜香港金牛作客挫長沙勇勝衛冕總冠軍　米高艾特爾二世膺FMVP (22:31)

香港金牛今晚（22日）在全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽第4戰，憑正選外援米高艾特爾二世及卡爾頓穩定發揮，加上另一外援奇雲克羅斯及常規賽最有價值球員（MVP）董健等後備球員合力攻入37分，終作客以85：71擊敗長沙勇勝，場數以3：1衛冕總冠軍，其中來自美國的後衛米高艾特爾二世成為總決賽最有價值球員（FMVP）。

金牛上仗於啟德體藝館有超過5500名球迷入場觀賽下，主場以95：80擊敗長沙，再度領先場數2：1「叫糊」。繼首戰後，今仗再度作客的金牛沿用上場正選陣容，包括兩大外援米高艾特爾二世與卡爾頓，以及孫晨然、盧杜偉與盧藝文。比賽初段雙方鬥得激烈，金牛在首節憑較高三分球命中率以22：19領先。次節金牛延續外線手感，單節取得11分的中鋒卡爾頓亦有一記三分球貢獻，加上後備登場的奇雲克羅斯於該節尾段射入三分球後，助球隊半場以48：33拉開分差。

下半場第3節，常規賽冠軍的金牛繼續掌控戰局，長沙球員的體力亦明顯下滑，尤其限制次戰獨取42分的外援迪斯韋爾斯在該節未能得分，金牛乘勢擴大分差至72：48。戰至最後一節，今日30歲生日的長沙中鋒達卡利莊遜雖仍苦撐戰線，貢獻「雙雙」32分及16個籃板，但他於該節中段犯滿離場，令球隊無力反撲，金牛終以85：71力克長沙勇勝，總場數贏3：1衛冕NBL總冠軍。

數據方面，前兩戰獲30分以上進帳的米高艾特爾二世此戰射入17分、卡爾頓交出24分及14個籃板，板凳球員則合力攻入37分，其中奇雲克羅斯及董健分別攻入20及11分，遠勝僅得2分的長沙後備陣容。

榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）的金牛後衛米高艾特爾二世賽後說，贏得個人獎項是額外鼓勵，感謝隊友和教練信任讓他可以發揮所長；主帥解立彬亦讚揚球員表現說：「這賽季⼀路走來，雖常規賽戰績亮麗，但衛冕過程都遇到不少困難。我們團隊經過上季努力，再經過今季鍛鍊，大家都進步了很多。」

其他報道：

網球︱艾卡拉斯力挽無果 世界隊挫歐洲隊捧利華盃 意大利蟬聯金夫人盃

空手道｜劉慕裳奧蘭多公開賽封后 連續5項國際賽奪金 強勢衝擊世界賽首冠

西甲｜巴塞3蛋贈基達菲續追皇馬 拉舒福特疑遲到被貶後備獻助攻

英超︱曼城補時遭阿仙奴逼和 僅33%控球率創哥迪奧拿執教新低 解釋「泊大巴」因對手更強