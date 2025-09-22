英超︱曼城補時遭阿仙奴逼和　僅33%控球率創哥迪奧拿執教新低　解釋「泊大巴」因對手更強 (16:04)

阿仙奴在酋長球場出擊，隊長馬田奧迪加特因肩傷續缺陣，中堅威廉沙列巴傷癒復任正選。曼城領隊哥迪奧拿今仗罕有地改打密集防守反擊，便藉此在9分鐘由射手艾寧夏蘭特先開紀錄，是他今季第6個聯賽入球。及後兵工廠取得主導權，但連番死球攻勢都被藍月門將基安盧基當拿隆馬化解，半場落後0：1。

阿仙奴下半場換入伊比爾治伊斯及傷癒復出的布卡約沙卡圍攻，不過前者50分鐘的勁射再次被當拿隆馬擋出。曼城之後更先後換走菲爾科頓及夏蘭特囤兵中後場，戰至補時3分鐘仍失守，後備入替的加比爾馬天尼利接應伊斯傳送後，笠射笠過出迎的當拿隆馬入遠柱，終為兵工廠逼和1：1，各得1分，賽後5戰10分續居次名，落後榜首利物浦5分；曼城則5戰7分排第9名。

曼城今仗僅得32.8%控球率，是哥迪奧拿執教生涯最低控球率一仗，且首次連續5場聯賽對同一球隊不勝，他賽後稱並不希望「泊大巴」，「因為對手更強時，他們高位逼搶做得很好，令我們無法控制比賽，只能退守打反擊，並用這種方式生存下來。我認為賽果是公平，整體來看阿仙奴今場表現更好」。哥帥補充，球隊戰畢歐聯主場對拿玻里後只有3日時間恢復，夏蘭特等球員於尾段已筋疲力盡不得不換出。

阿仙奴連續12場主場對英超傳統「Big 6」球隊不敗，阿迪達近5次對恩師哥迪奧拿2勝3和，他賽後認為球隊完全掌控了比賽，對賽果感到失望，「我非常自豪球員主導賽事的方式，從比賽進程來看，球隊應該獲勝」。他又稱讚馬天尼利及伊斯等球員後備上陣後，以努力表現為比賽產生影響。

加比爾馬天尼利繼上場歐聯作客畢爾包後，連續兩仗後備建功。其未婚妻賽後在社交網透露，開賽前半小時獲未婚夫通知不會正選時，便回覆鼓勵他「下半場在對手體能下降時落場，你就會取得入球，等着吧」，結果一語成讖。這名24歲巴西籍翼鋒賽後亦說：「當然我不想坐在後備席，我想每仗都踢足90分鐘，但領隊知道怎樣做，我會盡最大努力幫助球隊，打和不是我們想要的賽果」。