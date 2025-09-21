港超｜大埔亞冠盃2後輪換　雨戰挫九龍城響勝鼓　盧卡斯取球會第50球 (19:40)

大埔上周四在亞冠盃2分組賽首戰2：1擊退澳職球隊FC麥克阿瑟後，此戰正選僅保留門將謝家榮和後衛大囍，港腳中場顏卓彬、翼鋒李樂謙、串演右閘的鍾偉強和左閘宋紘毅今季首度擔正。九龍城此戰有門將袁皓俊生病缺陣，足總的出場名單再次標示陳銘剛為主教練，他亦回到後備席督師。

儘管天文台發出黃色暴雨和雷暴警告，賽事如常上演；雨勢在開賽早段曾加劇，場地積水大為影響兩隊控傳，只能以簡單長傳創造攻勢。然而大埔在9分鐘仍靠前鋒保連奴接應李樂謙傳中，近門頭槌頂中敵軍守將迪高改變方向入網，取得領先。大埔在43分鐘再由費蘭度傳中，盧卡斯在門前混戰裏轉身抽射得手，取得球會生涯第50個入球，協助「綠戰士」半場領先2：0。

換邊後日前從中甲回流加盟大埔的中堅杜國樑，此戰下半場入替演處子戰。九龍城後衛余沛康在57分鐘攔截時鞋底踩中李樂謙，後者事後出手，球證拔出紅牌驅逐兩人離場，雙方同樣10人應戰下。大埔較後時間換入米基爾古圖斯、韋法頓、李家豪及添姆高夫斯基4名主力，終維持2：0的勝果聯賽響勝鼓，目前戰績1勝1和1負。九龍城則暫得1和2負。

大埔主教練李志堅賽後說，兩軍在雨戰均沒有優勢，認為球隊贏在決心。他重申球隊應付多重戰線，賽程頻密難免要選擇，形容此戰陣容調整變相讓球員爭取機會，「始終職業球隊要成績，這場波我們一定要攞分，但都要讓球員嘗試出場」。此戰踢足90分鐘的顏卓彬在場上表現活躍，稱滿意首場正選發揮。他在末段曾突破闖入禁區，但最終選擇橫傳予盧卡斯而非攻門，對此說道：「大家完場問我為何不自己起腳，但當時看見盧卡斯的位置更空。我不特別去想以入球打動堅sir，還是平常心去踢，繼續帶多點『煩惱』給堅sir考慮中場人選」。

九龍城尚待首勝來臨，陳銘剛承認開季表現略有失望，「跟預期有落差，頭幾場沒把握好，慢慢變到取分上有困難」。他提到重返後備席領軍後，自己與球員也要重新拿捏節奏和安排。

同時間上演的另一仗，冠忠南區在香港仔運動場主場由史提芬彭利拿11分鐘射入12碼先開紀錄，但遭東方中場馬高斯在24分鐘扳平，以1：1握手言和。