即時體育

田徑｜美國隊世界賽煞科接力包辦3金1銀　男子100米接力締今年最快紀錄稱王　獎牌榜成大贏家 (23:07)

為期9日的世界田徑錦標賽今（21日）在東京煞科，美國隊在最後四項接力賽收穫3金1銀佳績，其中日前達成男子200米短跑四連霸的拉尼斯，在壓軸的男子4×100米接力決賽與隊友合力跑出37.29秒，刷新今年最快紀錄摘金，美國最終在今屆賽事取得16金5銀5銅共26面獎牌，高踞獎牌榜榜首。

美國雖在今晚率先上演的男子4×400米接力決賽，不敵來自非洲的波札那隊僅奪銀牌，但緊接的女子4×400米接力，派出日前轉戰400米賽場並打破大會紀錄封后的悉妮麥卡芙蓮（Sydney Mclaughlin）等人，再跑出破大會紀錄的3分16.61秒奪金，美國其後在女子4×100米接力決賽亦跑出41.75秒封后。

壓軸登場的男子4×100米接力賽，美國在去年巴黎奧運因交棒失誤僅以第7名衝線，賽後更遭取消資格（DQ）留下陰霾，當地亦因大雨滂沱下致天氣條件惡劣。不過美國由個人已奪1金1銅的拉尼斯領軍，聯同堅尼比拿歷（Kenny Bednarek）、基斯甸高文（Christian Coleman）及確尼連斯（Courtney Lindsey）以37.29秒衝線，不僅刷新今年最快紀錄，更創下歷來第5快的接力成績，成功奪金雪恥。巴黎奧運盟主加拿大隊以37.55秒摘銀；荷蘭隊則以37.81秒收穫銅牌。

獎牌榜方面，美國隊以16金5銀5銅，合共26面獎牌居首，成為今屆最大贏家；肯尼亞隊則橫掃女子800米至馬拉松的所有中長跑項目，憑7金2銀2銅緊隨其後。國家隊則收穫2銀2銅，位居第22位。

值得一提的是，26歲肯尼亞跑手奧迪娜（Lilian Odira）在女子800米長跑決賽跑出1分54.62秒，同樣打破大會紀錄下奪冠，力壓英國隊的巴黎奧運金牌得主鶴堅臣（Keely Hodgkinson）。

