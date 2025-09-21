七欖｜港男欖亞洲系列賽杭州站輕取日本奪冠　港女欖挫泰國奪季 (20:45)

明報新聞網
一連兩日的亞洲七人欖球系列賽首站今（21日）在杭州落幕，中國香港代表隊在男子組決賽以31：12力克「宿敵」日本隊，奪得今站冠軍。女子港隊則在季軍戰以19：17險勝泰國隊，摘下銅牌。

今屆亞洲七欖系列賽各自有12支男、女子隊參加共兩站的比賽，首站賽事昨已在杭州展開，次站則從下月18至19日在斯里蘭卡科倫坡舉行，男、女子組勝出隊伍將在世界欖球總會新賽制下，取得世界七欖系列賽第3級別「七欖挑戰賽3」的參賽席位。

編入A組的男子港隊，昨在分組賽階段接連擊敗馬來西亞、阿聯酋及烏茲別克隊，豪取三連捷後以小組首名晉級4強，今午面對B組次名的斯里蘭卡隊未受考驗下，以33：0大勝殺入決賽。來到晚上，港隊雖被日本隊兩度追近至僅差一個達陣，但其後憑華將房傑鋒及靴貝特（Liam Herbert）先後建功，以31：12輕取對手稱王。

女子組方面，港隊同樣在F組三連勝首名出線，不過在4強以0：38大敗予日本，需轉戰季軍賽對陣以5：22不敵國家隊的泰國隊，終藉奧亞娜（Julia Mba Oyana）在尾段成功達陣並大演「帽子戲法」，加上河春花（Gabriella Rivers）踢入附加罰球，以19：17險勝奪得季軍。日本則在決賽以24：19挫國家隊封后。

