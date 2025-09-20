英超球評｜車路士征曼聯聚焦加拿祖倒戈　中路守將未見補強　藍戰士招兵方針場內成效存疑 (19:36)

曼聯vs.車路士 now611／621台 明晨00：30直播

比較準確的形容乃「藍戰士」或許需要翼鋒，卻肯定不是最需要。隨着利維高維爾在世冠盃後復操首課即重創，預料大半季報銷，馬利斯卡老早表明希望補充中路守將。偏偏領導層置若罔聞，令中堅質素未盡滿意。無論英超首戰派出小將阿捷岩邦，抑或接着改遣艾達拉比奧約，均欠缺高維爾的預判觸覺或機動力，無法完美執行世冠盃時的（超）高位壓迫，亦間接影響進攻尋找空位的效率。

說回哥帥喜歡精兵制，他所持邏輯之一乃毋須為分配上陣時間而煩惱，並有利建立默契和凝聚力。大抵由於馬利斯卡僅曾出掌曼城青年軍及司職正規軍助教各一年，未受哥帥洗腦；可是車路士上輪聯賽被賓福特逼和，恰恰引證師傅想法合理。馬利斯卡為周中歐聯留力，十號位起用借將保拿洛迪，左翼則是加盟以來無甚佳作的比諾傑坦斯，連同左閘祖列爾哈圖，演出俱慘不忍睹，要待調入高爾彭馬、加拿祖等主將，才見扭轉劣勢。

由此也說明為何車仔需要加拿祖，因為陣中的右腳左翼，唯獨他在英超證明過能力。不過這只是從馬利斯卡角度，即純屬球場內的事；老闆更在乎的，甚至恐屬唯一在乎的，乃球場外怎樣做靚盤數。美國富商才不會跟英倫球迷談什麼足球理想或道義，何况車路士向來堪稱挖空心思掙取偏財的大師。數年前講過俄國油王利用青年軍開支不計入FFP，大舉買賣牛奶嘴「淨賺」轉會費；易主後，除了把球會名下酒店等物業與女子隊售予老闆當作收入，又會將棄卒賣給姊妹球會，另跟油王異曲同工的是羅致新兵必先評估套現潛力。

車仔去季打破英超平均最年輕正選紀錄絕非偶然，畢竟年輕方具進步空間、方能簽訂超長約。超長約讓轉會費按年期攤分入帳，球員則可寄望更新合約時大幅加薪而願以偏低價起跳，惟其實球會同樣擁有歎慢板傾續約的條件，算到盡。鑑於市場上後衛相對不值錢，馬利斯卡的呼求遭無視自然符合設定，後果便是拖累球隊發揮。

誠然，考慮到開季對手水平，車仔目前戰績和表現皆不及預期。原先估計的盡早建立領先優勢固然遠未達標，以xG推算的積分榜亦由頭3輪位列榜首，再失分後跌至季席。如今匆匆再出征之餘，剛復出的彭馬更是周中硬拼至末段看來鼠蹊不適。好消息乃曼聯有馬菲奧斯根夏和美臣蒙特傷癒候命——不，應是曼聯雖有根夏和蒙特傷癒，但一日黑氣未除，一日都不值得抱任何期望。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。