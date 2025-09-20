港超︱傑志雨戰取開季3連勝　3新兵首建功　理文吞敗朱兆基認欠爭標分子穩定性 (19:17)

天文台先後除下3號風球及黃色暴雨警告信號後，港超今午雨中舉行賽事。其中傑志在旺角大球場對理文，日前已完成註冊的西班牙前國腳伊拿拉文迪續未列名單，僅在看台做座上客。

理文初段攻勢佔優，傑志門將門將王振鵬8分鐘先後擋出巴拉克遠射及哥達補射。受壓的「藍鳥」卻在完半場前連入兩球，先是41分鐘打反擊，由肯迪接應利安度傳中門前撞入，3分鐘後輪到肯迪傳中由神田夢實頂入，雖旁證指越位在先，但經視像裁判（VAR）覆核改判入球有效，傑志半場領先2：0。

下半場雨勢加劇，落後兩球的理文先後換入前鋒劉家喬及首次倒戈的翼鋒潘沛軒加強攻力。然而74分鐘，理文遲遲未能解圍傑志的角球攻勢，被對方前鋒阿祖安亦射入加盟後首個入球，擴大比數至3：0。完場前掀起高潮，理文在83分鐘由後衛韋利安射門「省」中傑志兩名守將入網，3分鐘後，表現活躍的潘沛軒右路傳中，令羅梓駿誤擺烏龍再追一球，但為時已晚，傑志最終險勝3：2，開季3戰全勝，繼2023年底高級組銀牌4強後，近6次對壘首次擊敗理文。

同日另一場，標準流浪憑兩名外援安沙及彭尼加斯在上、下半場各建一功，在青衣運動場以2：1擊敗高力北區，同樣三連勝及較多入球下暫列榜首。

傑志主教練卡迪朗表示，在硬仗往往取決球員瞬間爆發的表現，「我們開局很順，比分有變就必須穩住局面，我為球員表現感到驕傲，雖確實還有進步空間，我們創造足夠機會可再入一球，但同時要全力防守保持勝果，這部分球員做得很好」。他又讚首次正選的日籍鋒將神田夢實的表現，「其實我很少點名讚某個球員，但他確實踢出一場好比賽。今天全隊都踢得很好，這才是關鍵，我告訴球員必須踢出整體，這場我們展現了團隊力量」。對於伊拿拉文迪，卡迪朗稱對方畢竟久疏戰陣，不能操之過急，同時亦要信任現有球員。

理文主教練朱兆基表示，球隊這場表現不像是爭標分子，「傑志今日發揮比我們好，我們上半場踢出來畏首畏尾，是比較失望，下半場調動後有返點攻勢，但第3個失球又是很低級的犯錯」。他認為部分球員需要競爭，在比賽向各界展示實力，亦承認巴科爾加盟後的進攻組合需時磨合，「強隊是需要穩定性，現在部分球員表現是較飄忽」。

倒戈的潘沛軒62分鐘後備入替後表現落力，既直射角球僅擦柱以及傳中令羅梓駿擺烏龍。他賽後稱落場後希望協助球隊爭勝，「今日賽果未如理想，球隊錯失了不少機會，但剛開季之後仍有大把機會，希望之後再對傑志可以贏返佢地」。