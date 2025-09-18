亞冠盃2︱大埔挫澳職麥克阿瑟　李志堅：證明香港球隊能做到　舊將哈利重遊舊地感慨 (22:03)

中場陳肇鈞表示，知道快將打風，入場人數已比預期多人入場，「這場勝利是屬於大家」。陳肇鈞6年前隨大埔參與亞協盃，他稱如今賽制及外援限制都有很大分別下難以比較，但大埔能夠擊敗澳職球隊，用實力證明球隊已變得更強大，「至少球員落場都好搏命，最緊要取得3分」。

來自澳洲的前鋒添姆高夫斯基面對家鄉球會，透露賽前有向全隊分享過去兩次對陣麥克阿瑟的經驗，對贏波不感意外，「我了解麥克阿瑟策略、戰術和球員水平，因此盡我所能向大家解說對手的長處和短處，我們此戰亦貫徹部署，防守穩健並在進攻產生大量威脅」。他直言這仗確實帶着獨特的情感應戰，「交出助攻證明我還具備能力，至於那個烏龍球有點殘忍，當時根本看不到皮球，就彈中我的肩膀入網」。

此戰倒戈大埔的哈利這次重遊舊地亦十分感慨，盛讚前東家拼勁始終如一，從沒低估其實力，「過去與大家並肩作戰，深知大埔精神的強大，因此早已估計到這仗有多艱苦」。哈利這仗半場後備入替後多次搶頂成功，他有信心藉表現爭取正選，「教練說希望我入替給敵軍防守一個驚喜，我認為自己能在場上帶來貢獻，或許下次就能正選示人」。

至於大埔領隊兼副主席葉志雄稱，縱然此戰贏波獎金將與平時港超相若，但強調此勝意義非凡，「我們不僅是為大埔而戰，而是為香港而戰，分組賽拿到高分對香港也有幫助」。他提醒球員不要自滿，希望球隊在今屆亞冠盃2主場賽事保持不敗，「對手這次坐了8小時飛機作客，到我們作客時也要感受舟車勞頓的疲累。希望主場3仗都能踢出成績，作客就各安天命」。

麥克阿瑟主教練史達祖夫斯基賽後表示，很難判斷應否給予紅牌，「我們後來有找回比賽節奏，下半場也施加了些壓力。即使踢少一人，表現仍值得肯定，只是為時已晚」。他承認澳職休季與開季間隔有點長，但不能當藉口，必須通過比賽調整狀態。

