明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞冠盃2︱大埔主場2：1挫10人澳職麥克阿瑟　兩巴西兵建功助取亞冠2首勝 (20:02)

上季港超冠軍大埔今晚（18日）出戰亞冠盃2分組賽首擊，憑中堅加比爾及前鋒馬卡雷拿在上、下半場各建一功，在旺角大球場有1875人入場下以2：1擊敗半場已10人應戰的澳職球隊FC麥克阿瑟，在E組取得香港球隊在亞冠2主場首勝。

大埔相隔5年再戰亞洲賽，正選陣容盡遣8名外援，包括澳洲籍前鋒添姆高夫斯基聯同7名巴西籍外援，餘下3名港將為今仗擔任隊長的中場陳肇鈞、門將謝家榮及右閘李家豪；上季澳職排第8名的去年澳洲足總盃冠軍麥克阿瑟，曾在2018/19年球季隨大埔首奪港超冠軍的28歲澳洲籍中鋒哈利則先列後備。

大埔開賽3分鐘藉角球攻勢，中堅加比爾接應中場帕特華維迪傳送伏兵遠柱頂入，意外地為「綠戰士」領先1：0。落後的麥克阿瑟9分鐘立即反撲，卡沙利斯的禁區頂射門被謝家榮撲出。大埔其後穩守突擊，面對這支澳職球隊多以傳中高空轟炸，均被一眾大埔守將化解。完半場前，伊高沙托尼乘對手犯錯搶得皮球，半單刀被麥克阿瑟右閘泰博特拉跌，球證立即出示紅牌驅逐離場。大埔半場領先1：0。

麥克阿瑟下半場換入哈利倒戈大埔。55分鐘，此前已有攻門的大埔守將韋法頓後上傳中，伊高沙托尼近門起腳被門將菲臘古杜撲出。66分鐘，大埔再下一城，伊高沙托尼在左路突破傳中，添姆高夫斯基門前接應再橫傳予馬卡雷拿撞射破網，擴大比數至2：0。不過麥克阿瑟3分鐘後開出角球，添姆高夫斯基誤擺烏龍被追回一球。及後大埔有多次機會都未能增添入球下，最終維持2：1比數擊敗麥克阿瑟，在亞冠2首仗即全取3分。大埔於下月2日作客越南球隊河內公安。

其餘賽事方面，另一港超球隊東方身在的F組，越南球隊南定FC主場3：1挫泰國的拉查布里，與昨晚擊敗東方的日職球隊大阪飛腳同在首輪全取3分；沙特聯豪門艾納斯今季轉戰亞冠2，於D組首仗縱使基斯坦奴朗拿度（C朗）未列名單，仍憑兩名球星京士利高文及沙迪奧文尼後備入替尾段各建一功，主場5：0大勝塔吉克球隊伊斯迪洛。

相關字詞﹕體育 編輯推介 港超 大埔 麥克阿瑟 亞冠盃2 加比爾 哈利 陳肇鈞 李志堅 澳職

上 / 下一篇新聞