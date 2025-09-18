亞冠盃2︱大埔主場2：1挫10人澳職麥克阿瑟　兩巴西兵建功助取亞冠2首勝 (20:02)

大埔相隔5年再戰亞洲賽，正選陣容盡遣8名外援，包括澳洲籍前鋒添姆高夫斯基聯同7名巴西籍外援，餘下3名港將為今仗擔任隊長的中場陳肇鈞、門將謝家榮及右閘李家豪；上季澳職排第8名的去年澳洲足總盃冠軍麥克阿瑟，曾在2018/19年球季隨大埔首奪港超冠軍的28歲澳洲籍中鋒哈利則先列後備。

大埔開賽3分鐘藉角球攻勢，中堅加比爾接應中場帕特華維迪傳送伏兵遠柱頂入，意外地為「綠戰士」領先1：0。落後的麥克阿瑟9分鐘立即反撲，卡沙利斯的禁區頂射門被謝家榮撲出。大埔其後穩守突擊，面對這支澳職球隊多以傳中高空轟炸，均被一眾大埔守將化解。完半場前，伊高沙托尼乘對手犯錯搶得皮球，半單刀被麥克阿瑟右閘泰博特拉跌，球證立即出示紅牌驅逐離場。大埔半場領先1：0。

麥克阿瑟下半場換入哈利倒戈大埔。55分鐘，此前已有攻門的大埔守將韋法頓後上傳中，伊高沙托尼近門起腳被門將菲臘古杜撲出。66分鐘，大埔再下一城，伊高沙托尼在左路突破傳中，添姆高夫斯基門前接應再橫傳予馬卡雷拿撞射破網，擴大比數至2：0。不過麥克阿瑟3分鐘後開出角球，添姆高夫斯基誤擺烏龍被追回一球。及後大埔有多次機會都未能增添入球下，最終維持2：1比數擊敗麥克阿瑟，在亞冠2首仗即全取3分。大埔於下月2日作客越南球隊河內公安。

其餘賽事方面，另一港超球隊東方身在的F組，越南球隊南定FC主場3：1挫泰國的拉查布里，與昨晚擊敗東方的日職球隊大阪飛腳同在首輪全取3分；沙特聯豪門艾納斯今季轉戰亞冠2，於D組首仗縱使基斯坦奴朗拿度（C朗）未列名單，仍憑兩名球星京士利高文及沙迪奧文尼後備入替尾段各建一功，主場5：0大勝塔吉克球隊伊斯迪洛。