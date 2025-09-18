明報新聞網
即時體育

羽毛球｜鄧謝配闖中國大師賽8強　偕雙楊配過關　伍家朗反負安杜臣16強止步 (22:23)

中國羽毛球大師賽今（18日）在深圳續演，世界排名第6的港隊混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪以直落兩局21：18、21：19力克世界第10的丹麥隊組合托夫／馬姬蘭，殺入8強後將惡鬥應屆世界賽冠軍的馬來西亞隊組合陳堂傑／杜依蔚。至於伍家朗則在男單以局數1：2反負丹麥隊「世二」安杜臣於16強止步。

「鄧謝配」早前在混雙首圈以局數2：1力挫韓國隊的李鍾民／蔡侑玎，今於16強面對丹麥隊托夫／馬姬蘭。首局拉鋸至18：18平手後，港隊連取3分先贏21：18。次局二人在領先下4次被對手追平，不過關鍵時刻頂住壓力以21：19勝出，直落兩局淘汰對手殺身8強，明日將硬撼馬來西亞隊的應屆世界賽冠軍陳堂傑／杜依蔚，爭奪4強席位。

男單方面，港隊大師兄伍家朗此前首圈「港隊內訌」因隊友李卓耀中途病退提早晉級，今於16強惡鬥2號種子的丹麥隊星將安杜臣，首局領先21：19下，連輸17：21、12：21，苦戰82分鐘反負。

至於港隊「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖於女雙以局數2：1擊敗東道主的8號種子李怡婧／羅徐敏，晉級8強。惟隊友「呂曾配」呂樂樂／曾曉昕則以0：2不敵日本隊的5號種子岩永鈴／中西貴映，16強止步。

