羽毛球｜鄧謝配闖中國大師賽8強　偕雙楊配過關　伍家朗反負安杜臣16強止步 (22:23)

「鄧謝配」早前在混雙首圈以局數2：1力挫韓國隊的李鍾民／蔡侑玎，今於16強面對丹麥隊托夫／馬姬蘭。首局拉鋸至18：18平手後，港隊連取3分先贏21：18。次局二人在領先下4次被對手追平，不過關鍵時刻頂住壓力以21：19勝出，直落兩局淘汰對手殺身8強，明日將硬撼馬來西亞隊的應屆世界賽冠軍陳堂傑／杜依蔚，爭奪4強席位。

男單方面，港隊大師兄伍家朗此前首圈「港隊內訌」因隊友李卓耀中途病退提早晉級，今於16強惡鬥2號種子的丹麥隊星將安杜臣，首局領先21：19下，連輸17：21、12：21，苦戰82分鐘反負。

至於港隊「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖於女雙以局數2：1擊敗東道主的8號種子李怡婧／羅徐敏，晉級8強。惟隊友「呂曾配」呂樂樂／曾曉昕則以0：2不敵日本隊的5號種子岩永鈴／中西貴映，16強止步。

其他報道：

亞冠盃2︱大埔挫澳職麥克阿瑟 李志堅：證明香港球隊能做到 舊將哈利重遊舊地感慨

亞冠盃2︱大埔主場2：1挫10人澳職麥克阿瑟 兩巴西兵建功助取亞冠2首勝

匹克球｜陳詠悠赴尖沙嘴推廣匹克球 指門檻較低盼藉全運熱增關注 冀網球帶動發展

網球｜黃澤林成都公開賽兩盤不敵丹尼爾太郎 男單首圈止步

歐聯｜PSG衛冕首擊大勝阿特蘭大 安歷基讚延續冠軍霸氣 國米兩球贏阿積士

歐聯｜卡尼起孖領拜仁3：1挫車路士 開季6戰全勝 利物浦再末段入球絕殺馬體會