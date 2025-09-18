匹克球｜陳詠悠赴尖沙嘴推廣匹克球　指門檻較低盼藉全運熱增關注　冀網球帶動發展 (19:04)

香港前網球一姐陳詠悠今午到The ONE中庭期間設置的室內匹克球場地參與體驗活動。Venise自5年前牽頭將匹克球國際賽首度引入香港後，如今成為香港匹克球一姐，致力讓這項融合網球、乒乓及羽毛球特點的運動讓港人認識。她上月底在啟德體藝館舉行的「亞洲職業匹克球巡迴賽香港公開賽」晉身女單16強，她說相對頻繁出外比賽更想做好推廣，帶動更多港人參與這項運動。

陳詠悠認為匹克球易上手、場地要求較少，適合空間有限的香港發展，所需成本亦較網球親民，且器材耐用及教練費用相對便宜，「匹克球門檻不高，5至90歲的人都可打，加上場地限制不大，全家人都可一起玩，在社交或家庭方面，是可以增進感情的項目」。

香港網球一哥黃澤林今季屢創佳績，帶動網球在港掀起熱潮。陳詠悠提及匹克球隸屬於中國香港網球總會，期盼以網球帶動匹克球發展，「過去香港舉行ATP和WTA等大型網球賽事期間，場地旁邊的匹克球體驗區也能吸引球迷關注」。她亦想藉年底粵港澳全運會的全城體育氛圍，讓這項新興運動有更多曝光機會，包括將來推動匹克球成為國際大賽。

The ONE中庭設置的室內匹克球場地及期間限定店由周六起至11月7日舉辦系列活動，而下月19日會有由專業教練指導匹克球的免費體驗日，只需網上預約或現場報名便可參與。

