網球｜黃澤林成都公開賽兩盤不敵丹尼爾太郎　男單首圈止步 (16:39)

現時世界排名第149位的21歲港隊星將黃澤林，早前在大滿貫的美國公開賽戰至男單32強寫下香港網壇歷史。其後他返港於維園帶領港隊於台維斯盃世界2組以場數3：1擊敗烏茲別克隊，躋身世界1組附加賽，有望自1994年以來再戰該組別。

黃澤林在周日戰畢台盃後，今日馬不停蹄轉戰ATP世巡賽，以外卡身分出戰成都公開賽男單首圈面對世界排名第168位、由外圍賽晉級的32歲日籍好手丹尼爾太郎。Coleman在開賽首局一度落後0：40，不過他隨即加強發球壓制並兩次打出Ace球（發球直接得分），終力戰至「刁時」取勝力保不失。惟面對去年世界排名曾達58位的丹尼爾太郎，Coleman受制對手扎實的底線對板及網前表現而難取上風，更於第7及9局兩被破發，先輸一盤3：6。

次盤第4局黃澤林接連兩次發球雙錯誤下再被破發後，一直未能尋得扳平機會，末段表現下滑的他再於第8局被破發，再輸一盤2：6後，交戰1小時21分鐘後直落兩盤告負，無緣次圈。

