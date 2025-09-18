歐聯｜PSG衛冕首擊大勝阿特蘭大　安歷基讚延續冠軍霸氣　國米兩球贏阿積士 (14:36)

PSG開賽3分鐘便打開紀錄，隊長中堅馬昆賀斯前場逼搶成功後，再接應法比安彭拿傳中門前撞入先拔頭籌；38分鐘再由翼鋒基華拉斯基利亞個人突破，於禁區頂勁射破網拉開比數。儘管另一名鋒將巴特利巴高拿44分鐘主射12碼宴客，PSG換邊後仍靠紐奴文迪斯51分鐘建功，加上後備入替前鋒干卡路拉莫斯補時埋齋，收穫一場4球大勝。

PSG主教練安歷基賽後直言對麾下能力充滿信心，此戰大比數勝出未感到意外，並盛讚球員延續上屆封王的氣勢，「十分欣賞球隊在展開今屆賽事的態度，強度十足、創造不少機會，也抵住了心理壓力」。這仗保持清白身的門將盧卡斯捷華利亞也認同賽果展現強烈信息，「PSG作為應屆盟主，今季開始就要展示跟上季同樣的水平」。

至於上屆歐聯決賽慘負PSG屈居亞軍的國際米蘭，在意甲遭逢兩連敗後作客阿積士。中場查漢奴古和前鋒馬古斯杜林合作無間，前者在42和47分鐘分別開出角球造就後者頭槌頂入，終以2：0贏波止頹。球員生涯曾效力阿積士和國米的國米主帥捷禾賽後說，球員今仗展現球隊成熟一面，「比賽大部分時間我們都在對方半場活動，只容許對方門將和中堅持球，加上球員勇敢採取人盯人戰術，對手根本沒有為我們帶來煩惱」。