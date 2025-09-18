歐聯｜卡尼起孖領拜仁3：1挫車路士　開季6戰全勝　利物浦再末段入球絕殺馬體會 (05:10)

拜仁慕尼黑今仗前線4人均為昔日英超戰將，包括今夏由利物浦來投的路易斯迪亞斯。戰至20分鐘，拜仁翼鋒米高奧利斯右路傳中，車路士後衛杜利奧查洛巴近門反應不及將皮球撞入自家龍門，令拜仁藉此烏龍球先開紀錄。27分鐘，哈利卡尼博得12碼並親自操刀得手拉開比數。雖然「藍戰士」兩分鐘後隨即由中場高爾彭馬靠一次反擊機會妙射追近比數完半場。不過換邊後形勢仍佔優的拜仁，於63分鐘藉車路士後衛馬路古斯圖回傳失誤，卡尼在禁區內第一時間攻門再下一城「起孖」，亦是他開季6仗以來第10個入球，而拜仁末段亦換入前鋒尼高拉斯積遜首倒戈車路士，但欠缺發揮機會下，雙方未再添紀錄，拜仁終在主場以3：1擊敗車路士先拔頭籌，近4次交手全勝。戰畢此仗後，拜仁下月初將在次輪作客塞浦路斯球會帕福斯，車路士則在主場迎葡超的賓菲加。

至於利物浦今晨在另一場歐聯迎戰馬德里體育會，主帥史諾是役派出以破英超轉會費紀錄由紐卡素來投的瑞典國腳前鋒阿歷山大伊沙克處子登場即掛帥，雖然僅上陣58分鐘他未有入球，但球隊由沙拿於開賽4分鐘先助攻予後衛安德魯羅拔臣建功，再於兩分鐘後接應中場賴恩格雲貝治的傳送射入，早早領先兩球。即使馬體會其後由後衛馬高斯洛蘭迪分別在上半場補時3分鐘及下半場81分鐘梅開二度扳平，但「紅軍」延續今屆強力後勁，於補時兩分鐘由後衛華基爾雲迪積克頭槌頂入，在主場以3：2險勝馬體會，各賽事五連勝。值得一提的是，今季利物浦各賽事共6場賽事的14個入球，其中6球於80分鐘後攻入。