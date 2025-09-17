明報新聞網
即時體育

籃球｜香港金牛主場爭議判決失分僅負長沙勇勝　NBL總決賽各一言和 (23:45)

全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽今晚（17日）首次在啟德體藝館上演，亦標誌着本港史上首場職業籃球比賽登陸啟德，主場出戰的香港金牛因尾段具爭議性的判決，被長沙勇勝射入兩記罰球，加上盧藝文最後一次進攻未能在時限內完成起手，在2865名球迷入場見證下，以87：88惜敗，在5場3勝制下被追成場數1：1，這也是今季球隊常規賽連同季後賽的第2場敗仗。後晚將續於啟德體藝館迎來第3戰。

今季常規賽均使用灣仔修頓室內場作為主場的金牛，惟上月接獲中國籃球協會指出修頓球場籃框與底線距離不⾜兩米，未符合賽會規格，需移師其他場地舉行。日前季後賽首圈4強兩場主場賽事已轉移至深圳舉行的金牛，今日除了是球隊首次以啟德體藝館上演舉行主場比賽，也是啟德體育園今年初正式開幕以來，本港史上⾸場職業籃球比賽登陸啟德。

金牛上仗作客以87：79擊敗長沙勇勝先拔頭籌，領先場數1：0。賽前，賽會特別為榮膺今季常規賽最有價值球員（MVP）兼聯盟三分王的董健，以及抄截王的外援米高艾特爾二世安排舉行頒獎儀式。

今仗缺少前NBA戰將多明尼鍾斯的長沙，首節強攻顏色地帶，兩分球命中率更高達近9成，不過金牛藉米高艾特爾二世手感火熱，單節獨取12分，助球隊僅以22：24落後。次節長沙靠韋爾斯兩節獨取20分，並在上半場尾段射入壓哨三分球，拉開領先金牛至52：46。下半場第3節，金牛當時雖曾最多落後13分，但後備兵董健挺身而出，射入兩記關鍵三分球，助球隊同樣與對手該節各取18分，未讓分差進一步擴大，3節後金牛仍以64：70落後。

進入最後一節，金牛後衛米高艾特爾二世單節轟入17分，全場交出全隊最高36分，尾段一度助球隊以87：86反超，惟長沙的韋爾斯其後帶球推進在剩下0.06秒時遭董健犯規，裁判初時未作出判決，經回放系統覆核後裁定投籃犯規，隨即引起金牛職球員及球迷強烈不滿，韋爾斯獲判3個罰球，獨取42分的他雖僅命中兩球，但金牛的盧藝文在最後一擊惜未能在時限內完成起手，終以87：88飲恨落敗，場數被扳平1：1。雙方將於後晚7時半再度在啟德體藝館迎來第3次交鋒。

金牛在NBL總決賽次戰主場以一分惜敗後，主教練解立彬賽後坦言球隊球隊從開局至完場始終略顯被動，在進攻與防守的執行層面上仍存猶豫，「長沙外援韋爾斯在一對一突破及轉換進攻方面發揮超水準，加上他們在籃板上的優勢，這兩點我們必須設法加以限制」。另談及首次在啟德作賽的感受，米高艾特爾感謝球迷的支持，「當我們逐漸追回比分時，現場的支持聲非常震憾，也激勵我們必須打得更好」。

此戰未獲上陣機會的港將楊睿騏（Ricky）則表示啟德主場氣氛超乎預期，「震撼的感覺比我想像的強很多，這正是我們需要主場的原因，需要香港球迷打氣和支持」。他坦言初換主場需時間適應，但憑藉過往經驗已迅速調整，又形容啟德是今季出戰以來最漂亮的場地。

