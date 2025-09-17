籃球｜香港金牛首移師啟德體藝館迎敵　球迷讚場地達國際級　冀未來戰CBA (22:45)

修頓球場此前因籃框與底線距離未達NBL標準，香港金牛4強主場賽事最終移師深圳舉行，而總決賽則重返香港歷史性首度落户啟德體藝館，引發本地籃壇熱潮。專程入場支持的本地球迷劉先生受訪時難掩興奮之情，對新主場作出高度評價，「我去過NBA芝加哥、克利夫蘭和洛杉磯的主場，覺得啟德體藝館絕對不比它們差，設施、地板、音響和燈光都很好，我感覺真的有國際級的級數」。

劉先生所購買的內場場邊VIP座位票價達1500港元，他表示一票難求，「我這張票都不容易買的，第3場的內場票都買不到，只能買到『山頂位』」。但他也指出，外場觀眾席距離內場稍遠，打氣聲不如修頓集中，「希望星期五能夠坐滿些，讓打氣聲超越修頓！今日人數其實都多過修頓，只是場地更大，顯得人少」。

劉先生更長遠期待金牛隊有望衝擊國內頂級的中國男子籃球職業聯賽（CBA），「香港有這麼好的場地，我們球迷都渴望球隊有一天能打上CBA」。被問及未來主場傾向，他表示兩個場館各有千秋，如若分別作常規賽和季後賽場地或更佳，「常規賽在修頓舉辦氣氛很好，季後賽若能坐到八成滿，換啟德作主場，那就是最開心的安排」。

其他報道：

羽毛球｜鄧謝配中國大師賽力戰3局挫韓國組合闖16強

歐聯｜麥巴比兩入12碼領10人皇馬反勝馬賽 阿仙奴熱刺分途旗開得勝

歐聯｜拜仁歐聯煞「車」還看積遜 料任後備坐等倒戈 總監信了解敵情致勝本錢

亞冠盃2｜大埔重返亞洲賽首擊 遇港超冠軍成員哈利倒戈獲讚為鬥士 陳肇鈞盼踢出最好一面