歐聯｜拜仁歐聯煞「車」還看積遜　料任後備坐等倒戈　總監信了解敵情致勝本錢 (17:33)

24歲的積遜前年夏天從維拉利爾加盟車路士，過去兩季在英超保持雙位入球數據，仍因門前頻繁失機為人詬病。隨着藍戰士今夏簽入利安戴納和祖奧柏度，地位勢被動搖的積遜決意離開倫敦；縱使戴納受傷帶來轉機，已抵達慕尼黑的他拒絕回頭，本月初以1650萬歐元（約1.51億港元）借用費外借到拜仁，並設6500萬歐元（約6億港元）買斷條款。不過，拜仁榮譽會長漢尼斯提到買斷條件之一是積遜需在季內正選上陣40次，幾乎排除季後正式轉會的可能性。

積遜周日凌晨在拜仁德甲主場5：0大勝漢堡一戰，後備上陣半場「地標」。受惠歐洲足協明文規定，身為車路士借將的他此戰可倒戈。縱然積遜此戰難以動搖英籍前鋒哈利卡尼的正選地位，總監艾伯爾深信他近兩季對藍戰士瞭如指掌，是拜仁的爭勝武器，「相信高柏尼（拜仁主教練）和教練團都會詢問他，在某些流程加以分析，例如對手有哪些戰術手勢及其意思，教練團必定會利用這些優勢」。

相隔兩季再戰歐聯的車路士，周日凌晨在英超作客被賓福特補時逼和2：2；今夏從白禮頓加盟的巴西籍前鋒祖奧柏度該仗79分鐘被換走，主帥馬利斯卡該仗後承認對方經過國際賽期後未達十足狀態，但未特意讓他留力此戰。另一名森巴鋒將艾斯迪華奧日前病癒重投操練，今仗有望候命。 至於應屆英超冠軍利物浦，明晨首戰主場硬撼馬德里體育會。在轉會窗完結前如願加盟「紅軍」的前鋒阿歷山大伊沙克，料仍需時提升狀態不會上陣。馬體會賽前則證實，阿根廷國腳射手祖利安艾華利斯日前西甲鬥維拉利爾身體不適退下火線，今仗不會隨隊作客晏菲路。

