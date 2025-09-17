明報新聞網
即時體育

亞冠盃2︱東方作客10人應戰1：3負大阪飛腳　基華尼頓世界波一度扳平 (19:57)

港超球隊東方今晚（17日）亞冠盃2分組賽F組首擊，作客日本面對日職勁旅大阪飛腳，縱有翼鋒基華尼頓射入世界波，以及門將葉鴻輝力挽狂瀾，在上半場追成平手。惟飛腳憑主力前鋒宇佐美貴史及曉密特後備入替各入一球，加上東方右閘賀爾領紅被逐，10人應戰下終以1：3敗陣。

東方連續兩屆出戰亞冠盃2分組賽，繼上屆對廣島三箭後再遇另一日職球隊，正選陣容起用劉君正及17歲翼鋒高銘浩兩名年輕球員，並由葉鴻輝把關及連續兩仗有入球的日籍前鋒大久保優攻堅；大阪飛腳正選有中谷進之介、鈴木德真及半田陸等主力，以及與大久保優是關西大學校隊隊友的左閘黑川圭介，並有祖安艾蘭奴等3名外援。

東方作客市立吹田體育場在上半場遭圍攻，6分鐘黑川圭介後上禁區勁射，被葉鴻輝飛身撲出，突尼斯籍前鋒謝巴里12及26分鐘兩度射門均無功而還。戰至28分鐘，飛腳在東方小禁區內多次傳送，最終由韋列頓撞射掛網打開紀錄。東方落後不足1分鐘火速追平，即由34歲巴西籍翼鋒基華尼頓在左路切射入死角，收死飛腳門將東口順昭，球隊上半場唯一一次射門即轉化成入球。葉鴻輝及後出迎化解韋列頓的攻門，半場踢成1：1平手。

東方54分鐘作3個調動，換入港足入籍前鋒洛迪古斯、新加盟的日籍翼鋒河野大翔及傷癒復出的中堅丹尼爾；飛腳同時換入隊長宇佐美貴史及土耳其籍前鋒曉密特加強攻力。58分鐘，葉鴻輝單手撲出半田陸的頭槌攻門，再次力保不失。67分鐘，宇佐美貴史左路切射，葉鴻輝僅撲到再中楣彈出。戰至70分鐘，飛腳便憑這名33歲日本前國腳在禁區頂熨射得手，再度領先2：1。72分鐘，東方右閘賀爾從後鏟跌單刀的奧拔侃志，球證出示紅牌逐離場。踢少一人的東方隨即被曉密特在禁區頂直射罰球入網，令葉鴻輝再度失守，最終東方以1：3不敵全場多達26次攻門的大阪飛腳，下場亞冠2將於下月2日晚上6時在旺角大球場對越南球隊南定FC。

相關字詞﹕編輯推介 體育 港超 東方 日職 大阪飛腳 亞冠盃2 基華尼頓 宇佐美貴史

