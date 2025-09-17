明報新聞網
即時體育

亞冠盃2｜大埔重返亞洲賽首擊　遇港超冠軍成員哈利倒戈獲讚為鬥士　陳肇鈞盼踢出最好一面 (18:33)

上季港超冠軍大埔相隔5年再戰亞洲賽，明晚（18日）6時在旺角大球場出戰亞冠盃2分組賽E組首擊，面對去年澳洲足總盃冠軍、有前鋒哈利倒戈的FC麥克阿瑟。主教練李志堅與中場陳肇鈞在賽前均讚對方是鬥士，並盼球隊在今屆亞冠2可踢出球隊最好一面。

大埔vs.FC麥克阿瑟 旺角大球場 周四晚上18：00開賽 票價：$180/80

大埔繼2019年亞協盃分組賽及2020年初亞冠盃外圍賽次圈後再度征戰亞洲賽，「綠戰士」開季經過8日3戰後，上周六港超在主場以0：2負高力北區取今季首場敗仗。主教練李志堅和中場陳肇鈞今午出席賽前記者會時同稱，球隊上下都已準備好，希望在賽事可踢出「最好一面」。李志堅6年前帶領陳肇鈞等戰將出戰亞協盃，現再戰亞冠2，李志堅認為除了對手更強，自己與球隊都成長了，陳肇鈞也認為現在與堅sir對足球理解屬最成熟時候，「足球一直變，6年前的足球跟現在與別不同，這是不同挑戰。希望讓球迷看到這支大埔比6年前亞洲賽更強，交到功課大家滿意」。

FC麥克阿瑟上季澳職排第8名，澳職下月中才開鑼，新季暫只踢了澳洲足總盃賽事，在上月底8強0：3負紐卡素噴射機衛冕失敗。上季加盟的28歲澳洲籍長人中鋒哈利，曾於2018/19年球季外借到大埔一季，各項賽事上陣24場入10球，是大埔首奪港超冠軍成員，並在亞協盃分組賽入2球。

今次返港有機會倒戈前東家，哈利出席賽前記招時表示，上次來港已是6年前，憶述當年21歲來港贏得首個職業聯賽冠軍，仍記得在煞科日作客廣州對富力R&F奪冠，亦難忘亞協盃在旺角大球場對朝鮮425 SC入球，稱該季在場內外都獲得寶貴歷練，「該季是我首次參與亞洲賽，為我往後建立信心。6年後現在我應該更成熟，無論身體素質、戰術理解或心理層面都有所提升」。他稱仍有跟伊高沙托尼等大埔前隊友在社交網保持聯絡，亦知道伊高和主教練李志堅重返球隊，很期待重逢，「賽前我們不會多談，但我對他們只有敬意」。李志堅與陳肇鈞均讚哈利是鬥士，後者說：「他由當年還只是個男孩，現在已是成熟的男人。我知道哈利是比賽90分鐘都不會停步，全力衝擊對手防線的戰士」。

同組另一場，中超球隊北京國安明晚8時15分主場迎戰越南球隊河內公安。

相關字詞﹕體育 編輯推介 港超 大埔 亞冠盃2 哈利 麥克阿瑟 李志堅 陳肇鈞 倒戈 旺角大球場

