歐聯｜麥巴比兩入12碼領10人皇馬反勝馬賽　阿仙奴熱刺分途旗開得勝 (16:26)

新一季歐聯聯賽階段今晨（17日）正式展開，其中西甲豪門皇家馬德里首輪雖早段被法甲球隊馬賽攻破大門，西班牙籍右閘丹尼爾卡華積後備登場後亦以頭部衝撞對方門將直紅被逐，致球隊末段需10人應戰，但仍憑法國前鋒基利安麥巴比在上、下半場各入一記12碼，領軍主場以2：1反勝。英超「北倫敦雙雄」阿仙奴與熱刺則於首仗同樣擊敗來自西甲的畢爾包及維拉利爾，分途旗開得勝。

皇馬開季4戰全勝，暫高踞西甲榜首，惟此戰擔正的英格蘭國腳右閘阿歷山大阿諾特僅在開賽5分鐘便因傷退下火線，由卡華積入替。22分鐘，馬賽鋒將格連活特截得皮球後助攻予隊友添莫菲韋亞勁射破網，為客軍先拔頭籌。不過「銀河艦隊」靠翼鋒洛迪高高斯博得12碼，麥巴比操刀中鵠扳平，雙方半場1：1言和。值得一提的是，馬賽門將魯利在上半場作出多達10次撲救，創下自從2003／04賽季以來歐聯半場撲救次數最高紀錄。

換邊後，後備上陣的皇馬右閘卡華積與對手門將魯利發生爭吵，前者更用頭部頂撞對方，球證經視像裁判（VAR）覆核後，第72分鐘向其出示紅牌，令球隊末段踢少一人。不過馬賽守將法根度麥甸拿在81分鐘禁區內犯手球，銀河艦隊獲判此仗第2個12碼，麥巴比再次主射入網，個人梅開二度下領球隊主場以2：1反勝。

新季歐聯首戰成功領軍逆轉馬賽的皇馬新帥沙比阿朗素，賽後肯定麾下表現，「或許我們仍缺乏一些連貫性，但己隊已走在正確軌道上。我相信3個月後我們會變得更好」。而門將泰拔高圖爾斯直言球隊本應有更佳表現，「我們本應攻入更多入球，但未能把握機會，令比賽變得更艱難」。

英超勁旅方面，阿仙奴雖與畢爾包半場互交白卷，但藉接連後備登場的鋒將加比爾馬天尼斯及李安度杜沙特分別在72及87分鐘相互助攻建功，領銜作客以2：0取勝；熱刺則在新帥法蘭克領軍下迎來歐聯首戰，瑞典籍小將貝治華在開賽4分鐘一次傳中，令敵軍門將路易斯祖利亞誤擋入網，熱刺終靠此烏龍球主場以1：0小勝，雙雙全取3分。

至於上輪意甲主場以4：3險勝國際米蘭的祖雲達斯，首輪與德甲球隊多蒙特再次上演「入球騷」，半場雙方雖互交白卷，但下半場火力全開，而在尾段落後2：4的「斑馬軍團」，靠後備前鋒杜辛華荷域及中堅萊特基利在完場前補時各建奇功，主場以4：4逼和對手。祖雲主教練杜陀賽後坦言球隊不能再依賴「後追模式」作賽，部分球員已筋疲力盡。

其餘賽事方面，葡超球隊賓菲加雖初段領先兩球，但被阿塞拜疆的卡拉巴克連入3球，主場以2：3反負，賓菲加賽後隨即宣布辭退49歲葡籍主帥般奴拿治，據報會方有意聘用早前被土超球隊費倫巴治解僱的62歲名帥摩連奴。此外，荷甲的燕豪芬同日在主場以1：3不敵比利時的聖基萊斯聯。

