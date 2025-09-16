明報新聞網
羽毛球｜呂曾配中國大師賽女雙反勝闖16強　伍家朗明晚「港隊內訌」鬥李卓耀 (21:28)

中國羽毛球大師賽今（16日）起一連六日在深圳上演，港隊女雙組合呂樂樂／曾曉昕在首圈以局數2：1反勝中華台北隊的謝沛珊／洪恩慈，晉級16強。

香港羽毛球公開賽前日落幕，中國羽毛球大師賽今緊接開戰。港隊組合呂樂樂／曾曉昕在女雙首圈面對中華台北隊的謝沛珊／洪恩慈，首局被動以14：21先輸。次局雙方拉鋸，戰至19：19平後由港將連取兩分，以21：19扳平局數；二人在決勝局更一鼓作氣全程領先，終贏21：15，以局數2：1反勝，勇闖16強。另一女隊范嘉茵／尤漫瑩則12：21、13：21不敵7號種子日本隊福島由紀／松本麻佑，提前出局。

其他賽事方面，男雙頭號種子韓國隊金元浩／徐承宰鏖戰75分鐘以局數2：1反勝東道主組合陳柏陽／劉毅晉級次圈。韓國隊女單「世一」安洗瑩則直落兩局21：13擊敗日本隊的仁平菜月闖16強。至於缺席香港公開賽的國家隊男單一哥石宇奇今站亦退賽。

其餘港將明日陸續登場，其中首席混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪下午將在首圈惡鬥韓國隊的李鍾民／蔡侑玎；男單大師兄伍家朗晚上壓軸登場，與李卓耀合演「港隊內訌」；「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖尾場硬撼烏克蘭隊的布洛娃（Polina Buhrova）／簡迪雅（Yevheniia Kantemyr）。

