歐聯｜北倫敦雙雄登場掀戰幔　阿仙奴再鬥畢爾包　熱刺迎維拉利爾 (19:28)

阿仙奴前季在闊別5屆後重返歐聯，去屆在新賽制下戰至4強不敵法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）出局，今夏積極擴軍誓再求突破。一眾兵工廠新兵表現對辦，如上仗英超對諾定咸森林起孖的中場蘇比文迪，將與中堅基斯甸莫斯基拉等西班牙同胞返祖國，鬥歷來第3次參加歐聯的上季西甲殿軍畢爾包，若是役凱旋，阿仙奴將成為首支連續6場歐洲賽擊敗西班牙隊伍的球隊。軍情方面，阿仙奴上仗有隊長馬田奧迪加特再觸傷肩膀是役上陣成疑，3名鋒將布卡約沙卡、夏維斯及加比爾捷西斯皆因傷免戰，後衛威廉沙列巴則已復操，惟主隊畢爾包亦有主力翼鋒尼高拉斯威廉斯養傷，重返母會的中堅拿樸迪則未入球隊歐聯大軍名單。

熱刺在主場面對另一西甲球隊維拉利爾，前鋒蘇蘭基是役料先列後備，上輪登場即交出助攻的沙維西蒙斯料續於左路支援中鋒李察利臣；「黃潛艇」則有阿仙奴前翼鋒尼高拉斯比比攻堅，後衛祖安科夫則迎來倒戈機會。至於15屆歐聯冠軍的西甲豪門皇家馬德里，則在主場對法甲馬賽，兩軍射手基利安麥巴比及格連活特狀態俱勇料不乏入球；剛揚威意甲「國家打吡」的祖雲達斯，則留守主場迎戰現排德甲次席的多蒙特。

