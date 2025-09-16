名宿訪港｜10.18雙紅會邀請賽明午公開售票　畢特奧雲再訪港助陣 (17:50)

主辦單位繼本月初公布紅軍傳奇球星及紅魔鬼傳奇球員隊各5人名單後，今午公布餘下參賽名宿正選名單，「紅軍」除了有希比亞與路爾斯加西亞等訪港常客，還有後衛巴比、2005年歐聯冠軍成員冼拿馬邦高利及紐尼斯；「紅魔」則新增曾於2010年底起效力南華半季的畢特，聯同另一「七小福」基利士比、2008年歐聯冠軍後備門將古斯錫、以及曾訪港的丹尼森遜、迪贊巴及基巴臣助陣。

至於先後效力過利物浦和曼聯的前金球獎得主奧雲，繼去年底皇馬巴塞傳奇球星表演賽後再次來港，但主辦單位暫未公布他會代表那隊上陣。球場底層座位票價為899及999元，上周二優先訂票即日售罊後，約2萬張上層399元及499元門票將於明午12時起於快達票平台公開發售；而兩隊將起用品牌ATACAR推出的球衣落場比賽。

「雙紅會：謝拉特、里奧費迪南邀請賽」球星名單：

Gerrard 11

謝拉特、杜迪克、希比亞、懷斯、巴比、紐尼斯、貝加、史米沙、路爾斯加西亞、冼拿馬邦高利

Rio 11

里奧費迪南、古斯錫、尼曼查維迪、布朗、丹尼森遜、畢特、基利士比、迪贊巴、基巴臣、沙夏、貝碧托夫

註：奧雲尚待公布屬哪隊成員