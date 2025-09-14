港超｜東區小西灣主場首演僅負傑志　陳俊樂被逐擁人數優勢　末段輸12碼功虧一簣 (19:41)

小西灣運動場繼2016／17年R&F富力後再成港超球隊主場，地主東區足球會此戰場內擺設足球及新興運動攤位，並邀請區內小食店和本地啤酒品牌擺檔，吸引多達2623人觀戰，入場人數為今季第2高；賽後更安排特別巴士服務，方便球迷散場過海返回九龍。此外，今仗場邊起用電子廣告板，是港超歷來首次。

東區陣中不乏傑志舊面孔，門將保羅和後衛兼隊長艾里奧雙雙正選倒戈，另一中堅鐘樂安和楊焯鈞列後備。擔任東區技術總監的傑志前帥朱志光，續坐板凳席輔助主教練吳偉超。

傑志甫開賽形勢佔優，首次擔正的新兵射手利安度15分鐘有起腳機會，禁區頂左腳拉弓柱邊出界；惟門將王振鵬25分鐘後場傳球失誤，隊長陳俊樂從後推跌東區前鋒華仙，儘管片段顯示陳俊樂非最後一名防守球員，今仗不設視像裁判（VAR）下主球證黃偉倫出示紅牌驅逐，傑志隨即以鄭展龍入替肯迪平衡攻守。另邊廂東區左閘郭子楷傷出，需換入陳耀祖。東區獲得人數優勢後浮現反擊機會，張憙延和法華利末段先後邊路起腳斜出，半場與傑志互交白卷。

少踢一人的傑志換邊後續是主攻的一方，62分鐘阿祖安接應明加索夫傳中，離門6碼撞射高出錯失良機。上周加盟東區的前中超兵射手文素基，在67分鐘入替華仙演「地標」。東區一路堅守至末段，卻因法華利禁區內凌空踢跌林樂勤輸12碼，傑志由87分鐘利安度主射得手打破僵局。東區及後還有反撲機會，惟文素基半單刀射高斷送扳平機會，傑志終驚險贏1：0，開季兩連勝。

傑志克服劣勢全取3分，對於陳俊樂的紅牌，主帥卡迪朗指自己雖距離事發地點遙遠，但明言不認同判決，「球證必須百分百明確情况才出示紅牌。還未清楚這裏的運作，看看有沒有機會上訴」。他又對此戰未有VAR感到不解，質疑「是否因為這仗不太重要？」。

日前加盟的前西班牙國腳伊拿拉文迪因體能狀態和工作證原因尚未登場，此戰作壁上觀。在陳俊樂停賽下，周六對理文一戰或是該名35歲中場演處子戰的最佳時機，但卡迪朗強調還不確定伊拿拉文迪能否趕及候命，「他雖展示登場的強烈渴望，但還需要少許時間準備。他非常努力投入訓練，只是疏於實戰多時，不能心急」。

東區被吹罰的12碼同樣受爭議，門將保羅堅信球隊不應因此全失分數，「那一球林樂勤被踢前已將皮球踢走，未有控制皮球，法華利之後才與他有接觸，不應是12碼」。曾在2018至24年效力傑志的他，形容倒戈體驗美好，並沒有特別要向舊東家證明自己的心，「他們清楚我過去的貢獻，我只是為東區、為自己而戰」。

同日另一仗，標準流浪靠兩名外援伊巴謙和彭尼加斯建功，作客2：0擊敗港會，同錄兩連勝。