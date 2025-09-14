籃球｜香港金牛NBL總決賽作客挫長沙先拔頭籌 (22:20)

金牛今季常規賽以19勝1負佳績勇奪頭號種子晉級，季後賽4強更直落3場淘汰4號種子的石家莊翔藍，強勢連續兩年殺入總決賽。今仗率先作客的金牛，雖首節被對方外援中鋒達卡利莊遜獨取12分，但全隊外線手感火熱，包括射入5個三分球，以27：26稍微領先。不過長沙勇勝靠達卡利莊遜與倒戈正選上陣的另一外援多明尼鍾斯在次節繼續強攻顏色地帶，半場反超前47：44。

下半場第3節，兩隊仍然打得激烈，金牛藉擁有更穩定的外線火力再度以66：64反超。進入末節，縱然未能完全阻擋達卡利莊遜與多明尼鍾斯持續衝擊禁區，但金牛靠唐才育尾段攻入一記關鍵三分球，終助球隊以87：78取勝，領先場數1：0。金牛周三將首次以啟德體藝館為主場迎來總決賽第2戰。

國際籃聯（FIBA）U16女子亞洲盃B級賽事方面，中國香港女籃代表隊昨在B組首輪分組賽雖在第3節曾最多落後予印尼隊20分，但港隊在末節打出33：13攻勢，其中就讀協恩中學的劉衍彤交出全場最高20分及9個籃板下，帶領球隊以74：71反勝先拔頭籌；港隊今在次戰再有劉衍彤射入22分，以72：61擊敗東道主馬來西亞隊，收下小組賽兩連勝，明晚將在最後一輪面對湯加隊。

其他報道：

港超｜東區小西灣主場首演僅負傑志 陳俊樂被逐擁人數優勢 末段輸12碼功虧一簣

網球｜黃澤林感謝球迷酷熱天氣入維園撐港隊 放眼未來啟德主場出戰

田徑｜呂麗瑤初戰世界賽 女子100米欄小組止步

網球｜黃澤林領銜港隊台維斯盃主場次日連下兩城 場數3：1擊敗烏茲別克晉級世界1組附加賽