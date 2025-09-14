明報新聞網
即時體育

羽毛球｜國手包辦港羽賽5項目冠軍　李詩灃初參戰即稱王放眼年終賽　梁偉鏗男雙奪冠獻過世外公 (21:28)

香港公開羽毛球錦標賽今（14日）在紅磡香港體育館煞科，國家隊最終包攬5個項目全部金牌。其中男單2號種子國家隊李詩灃以21：15、21：12勇挫印度好手勒斯亞，首次來港作賽即強勢摘金，與男雙梁偉鏗／王昶分途幫助中國隊事隔13年再得香港公開賽男單及男雙冠軍。李詩灃賽後表示近期身體和心態狀態不佳，認今次主要希望以賽代練，透過實戰逼出自己的技術與狀態。

國家隊男單星將2號種子李詩灃昨午4強直落兩局淘汰法國籍星將基士圖波波夫後，今在決賽面對印度隊悍將勒斯亞。李詩灃開局稍顯被動，落後0：4下奮起直追至10：10平手，並反先21：15拔得頭籌。這名世界第4的國手在次局初段亦一度落後，但追平4：4之後便逐漸佔據領先，最終再下一城21：12 ，以局數2：0取勝，初來港參戰即稱霸，亦是國家隊自2012年諶龍之後再於香港公開賽男單奪冠。  

李詩灃賽後表示近期狀態並不理想，尤其上月底在巴黎世界賽首輪出局後，陷入信心與身體的雙重考驗。他坦承今站雖獲冠軍，但身體和心態均未在最佳狀態，「訓練也沒很系統，比賽暴露出很多問題」，認參賽主要是為了「以賽代練」，透過實戰逼出自己的技術與狀態。儘管今日奪得本賽季第二冠，他並未滿足於眼下成績，「我覺得500級別冠軍可能還不夠，現在更追求的是超級750級甚至更高的大賽」。

談起在香港比賽的感受，他特別感謝現場球迷的支持，「其實挺感動的」。他也對因高度專注賽事而較少與球迷互動表達歉意，「有時實在不太方便停下來簽名合照」。國家隊男單上一次在香港公開賽奪冠已是13年前，李詩灃並未特別在意這項紀錄，「我只是把它當做一場很重要的比賽，然後每一場去打」。展望未來，他希望盡力爭取更多積分，放眼年終賽。

此外，巴黎奧運男雙銀牌得主、國家隊男雙組合「梁王」梁偉鏗／王昶，亦在決賽首局落後19：21之下，連贏兩局21：14、21：17擊敗印度隊雲基偉迪／舒迪，強勢爭冠，打破自去年10月丹麥羽毛球公開賽來11個月的冠軍荒，同時也是國家隊男雙闊別13年後再於香港公開賽稱王。

「梁王」歷經近一年低迷的冠軍荒，令他們「對冠軍的渴望更陌生」，梁偉鏗指這一勝對正處於低潮期的他們而言意義重大，形容這是一場「非常值得回顧的比賽」。兩人亦不忘感謝現場觀眾落力支持，形容香港給他們感覺就似「我們中國隊自己的主場」，「所以我們在場上特別的釋放」。梁偉鏗其後又表示賽後才知外公昨早過世，稱這次冠軍是「想送給外公的禮物」，「但可惜您已收不到了」。

其他決賽方面，國家隊女單頭號種子王祉怡與次號種子韓悅率先合演「內訌戰」，終由王祉怡以局數2：0封后，令韓悅衛冕夢滅。混雙則有國家隊2號種子「鳳凰組合」馮彥哲／黃東萍同樣直落兩局挫同隊的郭新娃／陳芳卉，各自包辦金銀；女雙則是國家隊賈一凡／張殊賢亦一局不失擊敗日本隊岩永鈴／中西貴映。國家隊在本次香港公開賽包辦所有項目金牌。

