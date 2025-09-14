明報新聞網
即時體育

網球｜黃澤林感謝球迷酷熱天氣入維園撐港隊　放眼未來啟德主場出戰 (17:05)

中國香港男子網球代表隊一連兩日出戰在維園網球場主場舉行的台維斯盃世界2組賽事，結果以場數3：1擊敗5號種子烏茲別克隊，成功晉級世界1組附加賽。今日（14日）為港隊連下兩城的黃澤林（Coleman）賽後矢言：「相信隊伍未來有能力在包括啟德等的大型場地出戰賽事。」

總結今次台維斯盃，港隊隊長余曉東賽後坦言賽果屬預期之內，「雖對於王子夫（James）在昨日單打賽事中落敗感到稍有失望，但Coleman今在兩場單打均告捷，並與黃俊鏗（Kevin）合力取得雙打勝利，整體表現令人滿意」。陣中主將黃澤林則表示：「這次勝利對我們意義重大，晉身世界1組並非易事，過去能晉級已是很久以前發生的事。」

雖這兩天比賽正值炎熱天氣，溫度高達攝氏30多度，兩日均掛起酷熱天氣警告，但仍無阻大批球迷親臨維園為港隊打氣，Coleman感謝道：「球迷支持真的幫助我們很多，我們都感到相當疲累，幸好今日兩場比賽都沒打到第3盤。」黃俊鏗亦坦言在如此炎熱的天氣下，沒想到球場幾乎座無虛席，「所有球迷每一分都喊得這麼大聲，對我們是莫大鼓舞」。

黃澤林又補充說：「希望下次比賽不再於在維園上演，反而能在更大型的場地出賽。大家都看到我們擁有不錯的影響力，今次門票登記只開放了幾分鐘便額滿，我相信我們有能力在啟德出戰。」

談及那場比數較為緊湊的雙打賽，黃俊鏗透露與早前從美國返港的黃澤林僅有一星期的合作訓練時間，不過相較去年台維斯盃在主場迎戰迎戰厄瓜多爾隊的雙打拍檔情况，他認為最大不同是Coleman整體水平明顯提升，「他的打法變得更成熟了，大家在單打賽都看得出來，即使在炎熱天氣下，他仍能保持冷靜發球，最終贏得比賽」。

作為陣中「大師兄」，29歲的黃俊鏗也向黃澤林的付出致以高度敬意，「每次我們出戰台維斯盃， 他都需要肩負着必須為港隊拿下3分的重任。在這樣壓力下仍能穩定發揮，其實是非常不容易的」。

