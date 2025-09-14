網球｜黃澤林感謝球迷酷熱天氣入維園撐港隊　放眼未來啟德主場出戰 (17:05)

總結今次台維斯盃，港隊隊長余曉東賽後坦言賽果屬預期之內，「雖對於王子夫（James）在昨日單打賽事中落敗感到稍有失望，但Coleman今在兩場單打均告捷，並與黃俊鏗（Kevin）合力取得雙打勝利，整體表現令人滿意」。陣中主將黃澤林則表示：「這次勝利對我們意義重大，晉身世界1組並非易事，過去能晉級已是很久以前發生的事。」

雖這兩天比賽正值炎熱天氣，溫度高達攝氏30多度，兩日均掛起酷熱天氣警告，但仍無阻大批球迷親臨維園為港隊打氣，Coleman感謝道：「球迷支持真的幫助我們很多，我們都感到相當疲累，幸好今日兩場比賽都沒打到第3盤。」黃俊鏗亦坦言在如此炎熱的天氣下，沒想到球場幾乎座無虛席，「所有球迷每一分都喊得這麼大聲，對我們是莫大鼓舞」。

黃澤林又補充說：「希望下次比賽不再於在維園上演，反而能在更大型的場地出賽。大家都看到我們擁有不錯的影響力，今次門票登記只開放了幾分鐘便額滿，我相信我們有能力在啟德出戰。」

談及那場比數較為緊湊的雙打賽，黃俊鏗透露與早前從美國返港的黃澤林僅有一星期的合作訓練時間，不過相較去年台維斯盃在主場迎戰迎戰厄瓜多爾隊的雙打拍檔情况，他認為最大不同是Coleman整體水平明顯提升，「他的打法變得更成熟了，大家在單打賽都看得出來，即使在炎熱天氣下，他仍能保持冷靜發球，最終贏得比賽」。

作為陣中「大師兄」，29歲的黃俊鏗也向黃澤林的付出致以高度敬意，「每次我們出戰台維斯盃， 他都需要肩負着必須為港隊拿下3分的重任。在這樣壓力下仍能穩定發揮，其實是非常不容易的」。

