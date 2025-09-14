網球｜黃澤林領銜港隊台維斯盃主場次日連下兩城　場數3：1擊敗烏茲別克晉級世界1組附加賽 (15:40)

首日港隊與烏茲別克場數打成1：1平手。單打賽事為港隊打頭陣的黃澤林，次日先伙黃俊鏗出戰雙打對陣福明（Sergey Fomin）／蘇丹諾夫。雙打球場範圍更大，使黃澤林發球「殺手鐧」受牽制，首盤首局即被對方打破發球局；第5局再同陷破發邊緣，終頂住3次破發分保住發球局。兩名港將隨即愈戰愈勇，第8局先破發扳平局數，第12局再次破發避免「搶七」，首盤先勝局數7：5。

跟首日賽事一樣，逾30°C炎熱天氣作戰對烏茲別克隊構成考驗，港隊次盤第2局破發，但第5局遭烏茲別克隊還以顏色，並拉鋸至決勝局。決勝局港隊一度落後2：5，但在主場觀眾高呼「Let's go Hong Kong」等口號助威下，黃澤林／黃俊鏗成功扭轉劣勢連取4分，終戰至「刁時」再以招牌Ace（發球直接得分）終結比賽，贏細分9：7，以場數2：1取得關鍵勝仗「叫糊」。

第4場再次回到單打賽事，港隊一哥的Coleman面對烏茲別克一哥蘇丹諾夫，首盤前4局雙方互不相讓，各保發球局，打成2：2平手。不過場邊球迷不斷高喊「Coleman，加油！」、「Let's go Coleman, Let's go！！」及「澤仔，加油！」助陣下，黃澤林變得氣勢如虹，第5局以「Love game」強勢破發，第6局再以Love game保發，隨後第7局再度破發，拉開局數至5：2，結果在第8局順利保發，以6：2先拔頭籌。

黃澤林在次盤延續強勢表現，首局即成功破發，次局更以「Love game」保發，迅速取得2：0領先，雖蘇丹諾夫緊接追近局數1：2，但黃澤林在第5局再度破發，拋離局數4：1。26歲的蘇丹諾夫其後一度因腳傷向裁判申請醫療暫停，但仍難阻黃澤林的攻勢，終同樣以6：2拿下次盤，直落兩盤勝出，協助港隊以總場數3：1殺敗烏茲別克隊，晉身世界1組附加賽。值得一提的是，雙打拍檔黃澤林／黃俊鏗賽後手持區旗繞場一周慶祝，向入場支持的球迷致謝。

