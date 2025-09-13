明報新聞網
羽毛球｜李詩灃挫波波夫晉港羽賽決賽　對闖金牌戰感意外　王祉怡韓悅逐女單后冠 (19:45)

香港羽毛球公開賽今日（13日）在紅磡香港體育館上演4強賽事，其中男單2號種子國家隊李詩灃直落兩局21：18、21：19淘汰法國隊星將基士圖波波夫，勇闖决賽。他賽後受訪時直言今站狀態不佳，晉級金牌戰屬預期之外。

國家隊男單星將2號種子李詩灃昨以局數2：1險勝大馬球手梁峻豪，今午4強與法國籍好手基士圖波波夫爭奪決賽入場券。李在開局率先打出一波5：0拉開差距，此後雙方比分咬得緊湊，但李詩灃仍以21：18領先一局。次局李詩灃一度領先13：4，此後他數次出界及觸網，兩度被對手連取5分至20：19，關鍵時刻他頂住壓力，終以21：19奠勝，一局不失擊敗波波夫晉級決賽。

李詩灃賽後受訪指出今次香港站狀態不佳，沒想過能闖入決賽，「其實之前的狀態也不是非常好，每場打完也不知道下場會怎樣，所以抱着『每場比賽都是最後一場』的心態去打。今戰可能是自己各方面競技狀態都比對手好，所以盡可能把自己的實力發揮出來」。他連日來獲現場許多球迷支持，李詩灃承認今站像主場般親切，「的確走在哪兒都能感受到球迷粉絲的加油，不光是在香港，包括在東南亞、歐洲，支持中國隊的球迷都很多，也是給我們每一場比賽的動力」。

其他賽事方面，國家隊女單頭號種子王祉怡與次號種子韓悅分途晉級，明日將合演「內訌戰」爭冠；同日晉級的還有國家隊男雙組合「梁王」梁偉鏗／王昶、女雙組合賈一凡／張殊賢等。

